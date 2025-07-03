https://ria.ru/20250703/gaz-2026858904.html

В Минэнерго ожидают роста спроса на газ в мире к 2030 году

В Минэнерго ожидают роста спроса на газ в мире к 2030 году - РИА Новости, 03.07.2025

В Минэнерго ожидают роста спроса на газ в мире к 2030 году

Минэнерго РФ ожидает, что потребление газа в мире к 2030 году вырастет до 4,6 триллиона с 4,2 триллиона кубометров в 2024 году (или на 9,5%), сообщил в интервью РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T06:44:00+03:00

2025-07-03T06:44:00+03:00

2025-07-03T06:44:00+03:00

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает, что потребление газа в мире к 2030 году вырастет до 4,6 триллиона с 4,2 триллиона кубометров в 2024 году (или на 9,5%), сообщил в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Роман Маршавин. "В 2027 году мировое потребление газа вырастет до 4,4 триллиона кубометров с 4,2 триллиона кубометров в 2024 году, а к 2030 году спрос увеличится до 4,6 триллиона кубометров", - сказал он. Таким образом, объем рынка через пять лет может вырасти на 9,5%.

https://ria.ru/20250703/minenergo-2026842563.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)