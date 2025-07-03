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В Минэнерго ожидают роста спроса на газ в мире к 2030 году - РИА Новости, 03.07.2025
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06:44 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/gaz-2026858904.html
В Минэнерго ожидают роста спроса на газ в мире к 2030 году
В Минэнерго ожидают роста спроса на газ в мире к 2030 году - РИА Новости, 03.07.2025
В Минэнерго ожидают роста спроса на газ в мире к 2030 году
Минэнерго РФ ожидает, что потребление газа в мире к 2030 году вырастет до 4,6 триллиона с 4,2 триллиона кубометров в 2024 году (или на 9,5%), сообщил в интервью РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T06:44:00+03:00
2025-07-03T06:44:00+03:00
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает, что потребление газа в мире к 2030 году вырастет до 4,6 триллиона с 4,2 триллиона кубометров в 2024 году (или на 9,5%), сообщил в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Роман Маршавин. "В 2027 году мировое потребление газа вырастет до 4,4 триллиона кубометров с 4,2 триллиона кубометров в 2024 году, а к 2030 году спрос увеличится до 4,6 триллиона кубометров", - сказал он. Таким образом, объем рынка через пять лет может вырасти на 9,5%.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Минэнерго ожидают роста спроса на газ в мире к 2030 году

Маршавин: спрос на газ в мире к 2030 году может вырасти до 4,6 триллиона кубов

© РИА Новости / Александр КряжевГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Газопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает, что потребление газа в мире к 2030 году вырастет до 4,6 триллиона с 4,2 триллиона кубометров в 2024 году (или на 9,5%), сообщил в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Роман Маршавин.
"В 2027 году мировое потребление газа вырастет до 4,4 триллиона кубометров с 4,2 триллиона кубометров в 2024 году, а к 2030 году спрос увеличится до 4,6 триллиона кубометров", - сказал он.
Таким образом, объем рынка через пять лет может вырасти на 9,5%.
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