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Во Франции призвали Европу прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 03.07.2025
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12:55 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/frantsiya-2026918647.html
Во Франции призвали Европу прекратить военную помощь Украине
Во Франции призвали Европу прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 03.07.2025
Во Франции призвали Европу прекратить военную помощь Украине
Европа должна последовать примеру президента США Дональда Трампа, приостановившего военную помощь Украине, и прекратить поставки оружия Киеву, заявил... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:55:00+03:00
2025-07-03T12:55:00+03:00
в мире
украина
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дональд трамп
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 3 июл – РИА Новости. Европа должна последовать примеру президента США Дональда Трампа, приостановившего военную помощь Украине, и прекратить поставки оружия Киеву, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Вы хотите продолжать платить еще больше за Украину, войну и колоссальную коррупцию, опустошающую эту страну? Платить, чтобы все приближенные к режиму могли покупать роскошные виллы и машины по всему миру?! Пока (премьер Франции Франсуа) Байру просит у вас 46 миллиардов долларов на меры жесткой экономии... Хватит! Давайте воспользуемся решением Трампа прекратить всю военную и финансовую поддержку Украины и установить мир!" - написал политик в Х. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. При этом, как указало издание, Киев планирует сменить тактику и попросить Вашингтон разрешить европейским странам покупать американское оружие, чтобы затем передавать его Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. На прошлой неделе глава минфина Франции Эрик Ломбар заявил, что стране в этом году потребуется сэкономить еще 5 миллиардов евро, чтобы сдержать бюджетный дефицит на уровне заявленных ранее 5,4% ВВП. Ранее минфин заявлял о необходимости сэкономить 40 миллиардов евро в 2026 году, для чего планируется поднять налоги для обеспеченной части граждан и крупных компаний.
https://ria.ru/20250703/oruzhie-2026870651.html
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в мире, украина, киев, дональд трамп, флориан филиппо
В мире, Украина, Киев, Дональд Трамп, Флориан Филиппо
Во Франции призвали Европу прекратить военную помощь Украине

Французский политик Филиппо призвал Европу прекратить военную помощь Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 июл – РИА Новости. Европа должна последовать примеру президента США Дональда Трампа, приостановившего военную помощь Украине, и прекратить поставки оружия Киеву, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Вы хотите продолжать платить еще больше за Украину, войну и колоссальную коррупцию, опустошающую эту страну? Платить, чтобы все приближенные к режиму могли покупать роскошные виллы и машины по всему миру?! Пока (премьер Франции Франсуа) Байру просит у вас 46 миллиардов долларов на меры жесткой экономии... Хватит! Давайте воспользуемся решением Трампа прекратить всю военную и финансовую поддержку Украины и установить мир!" - написал политик в Х.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Раде сравнили приостановку США поставок оружия с нападением на Украину
09:36
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
При этом, как указало издание, Киев планирует сменить тактику и попросить Вашингтон разрешить европейским странам покупать американское оружие, чтобы затем передавать его Киеву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
На прошлой неделе глава минфина Франции Эрик Ломбар заявил, что стране в этом году потребуется сэкономить еще 5 миллиардов евро, чтобы сдержать бюджетный дефицит на уровне заявленных ранее 5,4% ВВП. Ранее минфин заявлял о необходимости сэкономить 40 миллиардов евро в 2026 году, для чего планируется поднять налоги для обеспеченной части граждан и крупных компаний.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Эксперт объяснил приостановку поставок американского оружия Украине
Вчера, 13:50
 
В миреУкраинаКиевДональд ТрампФлориан Филиппо
 
 
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