https://ria.ru/20250703/frantsiya-2026918647.html

Во Франции призвали Европу прекратить военную помощь Украине

Во Франции призвали Европу прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 03.07.2025

Во Франции призвали Европу прекратить военную помощь Украине

Европа должна последовать примеру президента США Дональда Трампа, приостановившего военную помощь Украине, и прекратить поставки оружия Киеву, заявил... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:55:00+03:00

2025-07-03T12:55:00+03:00

2025-07-03T12:55:00+03:00

в мире

украина

киев

дональд трамп

флориан филиппо

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ПАРИЖ, 3 июл – РИА Новости. Европа должна последовать примеру президента США Дональда Трампа, приостановившего военную помощь Украине, и прекратить поставки оружия Киеву, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Вы хотите продолжать платить еще больше за Украину, войну и колоссальную коррупцию, опустошающую эту страну? Платить, чтобы все приближенные к режиму могли покупать роскошные виллы и машины по всему миру?! Пока (премьер Франции Франсуа) Байру просит у вас 46 миллиардов долларов на меры жесткой экономии... Хватит! Давайте воспользуемся решением Трампа прекратить всю военную и финансовую поддержку Украины и установить мир!" - написал политик в Х. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. При этом, как указало издание, Киев планирует сменить тактику и попросить Вашингтон разрешить европейским странам покупать американское оружие, чтобы затем передавать его Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. На прошлой неделе глава минфина Франции Эрик Ломбар заявил, что стране в этом году потребуется сэкономить еще 5 миллиардов евро, чтобы сдержать бюджетный дефицит на уровне заявленных ранее 5,4% ВВП. Ранее минфин заявлял о необходимости сэкономить 40 миллиардов евро в 2026 году, для чего планируется поднять налоги для обеспеченной части граждан и крупных компаний.

https://ria.ru/20250703/oruzhie-2026870651.html

https://ria.ru/20250702/postavki-2026726161.html

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в мире, украина, киев, дональд трамп, флориан филиппо