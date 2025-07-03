https://ria.ru/20250703/fosagro-2027014491.html

"ФосАгро" примет участие в бизнес-форуме России и Бразилии

"ФосАгро" примет участие в бизнес-форуме России и Бразилии - РИА Новости, 03.07.2025

"ФосАгро" примет участие в бизнес-форуме России и Бразилии

Председатель рабочей группы Делового совета БРИКС по агробизнесу, заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам и маркетингу Михаил Стеркин 3-5... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:04:00+03:00

2025-07-03T18:04:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Председатель рабочей группы Делового совета БРИКС по агробизнесу, заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам и маркетингу Михаил Стеркин 3-5 июля примет участие в работе Российско-бразильского бизнес-форума и Делового совета БРИКС, сообщает пресс-служба "ФосАгро". В ходе Российско-бразильского бизнес-форума в четверг Стеркин выступит с докладом в рамках ключевой панельной сессии "Партнерство России и Бразилии в обеспечении продовольственной безопасности", где расскажет о динамике роста поставок минеральных удобрений компании в страны блока и о реализации гуманитарных проектов. 5 июля в рамках Делового совета БРИКС Стеркин проведет заседание рабочей группы Совета по агробизнесу, на котором будут подведены итоги ее работы за прошедший год. "”ФосАгро” – лидер по суммарным поставкам минеральных удобрений на внутренний рынок*. Что касается нашего экспорта, то основная его часть приходится именно на страны БРИКС. В 2024 году "ФосАгро" экспортировала 8,6 миллиона тонн минеральных удобрений, из них 2,2 миллиона тонн – в Бразилию, 1,3 – миллиона тонн в Индию, 400 тысяч тонн – в Южную Африку", — приводит пресс-служба слова Стеркина. Он добавил, что доля "ФосАгро" в общем импорте фосфорных удобрений в БРИКС в прошлом году увеличилась до 21% против 19% в 2023 году. По его мнению, участие в подобных международных форумах позволит компании укрепить и расширить ее стратегическое партнерство с дружественными странами. *в пересчете на 100% питательных веществ, по данным РАПУ.

https://ria.ru/20250606/fosagro-2021414857.html

https://ria.ru/20250626/sotrudnichestvo-2025505473.html

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