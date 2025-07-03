Российские военные водрузили триколор в освобожденном Меловом
МО показало кадры поднятия флага РФ в Меловом Харьковской области
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" водрузили российский флаг на одном из зданий освобожденного села Меловое в Харьковской области, сообщило Минобороны.
Ведомство опубликовало видео, на котором двое военных выбираются на крышу здания, размахивают флагами, а затем устанавливают их.
© Инфографика Российские военные освободили Меловое в Харьковской области -
© Инфографика
Российские военные освободили Меловое в Харьковской области -
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"Военнослужащие ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", — заявили в министерстве.
Об освобождении Мелового Минобороны объявило в сегодняшней сводке. Там отмечалось, что в Харьковской области группировка "Север" за сутки нанесла поражение мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районе Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска.
ВСУ потеряли в этих боях:
- более 240 солдат;
- три автомобиля;
- пять орудий полевой артиллерии;
- склад материальных средств.
Зона безопасности вдоль границы с Украиной
Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров.
- Результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности.
- В Сумской области ее глубина составляет уже от восьми до 12 километров.
- У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность.
- Действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта.
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
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