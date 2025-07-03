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Российские военные водрузили триколор в освобожденном Меловом - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 03.07.2025 (обновлено: 18:54 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/flag-2027016623.html
Российские военные водрузили триколор в освобожденном Меловом
Российские военные водрузили триколор в освобожденном Меловом - РИА Новости, 03.07.2025
Российские военные водрузили триколор в освобожденном Меловом
Бойцы группировки "Север" водрузили российский флаг на одном из зданий освобожденного села Меловое в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:11:00+03:00
2025-07-03T18:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" водрузили российский флаг на одном из зданий освобожденного села Меловое в Харьковской области, сообщило Минобороны.Ведомство опубликовало видео, на котором двое военных выбираются на крышу здания, размахивают флагами, а затем устанавливают их."Военнослужащие ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", — заявили в министерстве.Об освобождении Мелового Минобороны объявило в сегодняшней сводке. Там отмечалось, что в Харьковской области группировка "Север" за сутки нанесла поражение мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районе Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска. ВСУ потеряли в этих боях:Зона безопасности вдоль границы с УкраинойПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250703/marochko-2026861933.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Флаг России в освобожденном населенном пункте Меловое
Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Меловое Харьковской области, который в результате решительных действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск «Север» на Харьковском направлении в зоне проведения СВО.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные водрузили триколор в освобожденном Меловом

МО показало кадры поднятия флага РФ в Меловом Харьковской области

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" водрузили российский флаг на одном из зданий освобожденного села Меловое в Харьковской области, сообщило Минобороны.
Ведомство опубликовало видео, на котором двое военных выбираются на крышу здания, размахивают флагами, а затем устанавливают их.
© Инфографика Российские военные освободили Меловое в Харьковской области -
 Российские военные освободили Меловое в Харьковской области - - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Инфографика
Российские военные освободили Меловое в Харьковской области -
«
"Военнослужащие ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", — заявили в министерстве.
Об освобождении Мелового Минобороны объявило в сегодняшней сводке. Там отмечалось, что в Харьковской области группировка "Север" за сутки нанесла поражение мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районе Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска.
ВСУ потеряли в этих боях:
  • более 240 солдат;
  • три автомобиля;
  • пять орудий полевой артиллерии;
  • склад материальных средств.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Марочко сообщил о крупных потерях ВСУ в Харьковской области
Вчера, 07:51

Зона безопасности вдоль границы с Украиной

Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров.
  • Результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности.
  • В Сумской области ее глубина составляет уже от восьми до 12 километров.
  • У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность.
  • Действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта.
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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