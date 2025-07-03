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Российские военные водрузили триколор в освобожденном Меловом

Российские военные водрузили триколор в освобожденном Меловом - РИА Новости, 03.07.2025

Российские военные водрузили триколор в освобожденном Меловом

Бойцы группировки "Север" водрузили российский флаг на одном из зданий освобожденного села Меловое в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:11:00+03:00

2025-07-03T18:11:00+03:00

2025-07-03T18:54:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" водрузили российский флаг на одном из зданий освобожденного села Меловое в Харьковской области, сообщило Минобороны.Ведомство опубликовало видео, на котором двое военных выбираются на крышу здания, размахивают флагами, а затем устанавливают их."Военнослужащие ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", — заявили в министерстве.Об освобождении Мелового Минобороны объявило в сегодняшней сводке. Там отмечалось, что в Харьковской области группировка "Север" за сутки нанесла поражение мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районе Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска. ВСУ потеряли в этих боях:Зона безопасности вдоль границы с УкраинойПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:

https://ria.ru/20250703/marochko-2026861933.html

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Флаг России в освобожденном населенном пункте Меловое Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Меловое Харьковской области, который в результате решительных действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск «Север» на Харьковском направлении в зоне проведения СВО. 2025-07-03T18:11 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность