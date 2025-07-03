https://ria.ru/20250703/evropa-2026835508.html

Платить и воевать в чужих войнах: Европа идет навстречу своей мечте

Платить и воевать в чужих войнах: Европа идет навстречу своей мечте - РИА Новости, 03.07.2025

Платить и воевать в чужих войнах: Европа идет навстречу своей мечте

Нелегкое это дело — быть сейчас европейцем. Сохранить здоровой психику в условиях, когда на тебя буквально со всех сторон обрушиваются жуткие рассказы о... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T08:00:00+03:00

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россия

европа

украина

эммануэль макрон

алессандро орсини

владимир путин

нато

аналитика

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Нелегкое это дело — быть сейчас европейцем. Сохранить здоровой психику в условиях, когда на тебя буквально со всех сторон обрушиваются жуткие рассказы о неминуемом завтрашнем нападении России, — это надо умудриться. Нет, и раньше европейских детей пугали страшными русскими. Но, пожалуй, со времен окончания холодной войны такой массированной информационной кампании по поводу "русской угрозы" там еще не было.Если слушать тамошние новости и читать газеты, то русские виноваты буквально во всех бедах и проблемах. Вот разве что нас пока не обвинили в страшной жаре, охватившей практически всю Европу. Хотя, если учитывать, что войну на Украине объявляли одной из причин страшной жары в Южной Азии три года назад, не стоит удивляться, если и сейчас придумают что-то подобное. Во всяком случае, вездесущий CNN уже сейчас объясняет европейцам, что кондиционеры для них являются роскошью из-за России. Так что можно сказать, что и в жаре мы уже виноваты.Это вовсе не утрирование и не преувеличение. Вот хотя бы для примера (а таковых можно приводить огромное множество) краткое содержание только одного номера некогда солидной бизнес-газеты Financial Times за 1 июля. Уже с первой полосы на читателей смотрят вооруженные до зубов солдаты великой эстонской армии на фоне российского Ивангорода с сообщением о том, что Россия после Украины наверняка обрушится на восточный фланг НАТО. На четвертой странице — статья под заголовком "Российская угроза. Польша планирует значительное увеличение производства вооружений". Под ней — заметка о том, что Финляндия намерена производить для США ледоколы, так как у России их значительно больше.Затем на целую полосу следует огромная статья "Готова ли Европа к войне?". Само собой, к войне с Россией. В этой статье бывший министр обороны все той же Финляндии сообщает, что его соотечественники вполне готовы к ядерному удару от русских, поскольку (!) спрячутся в бомбоубежищах под 30-метровым гранитом. А еще через страницу ведущий аналитик FT Гидеон Рахман рассуждает о том, что русские намерены вскоре захватить Одессу, и это здорово, что НАТО наконец-то сфокусировалась на своей ключевой миссии — "сдерживании России".Подчеркнем: это только один номер газеты! И таких примеров можно приводить много. Почти каждый день в разных странах выходят невероятные истории о злокозненности русских, которым обязательно надо противостоять. В последнее время практически каждая такая история заканчивается выражением радости: ну наконец-то европейские страны НАТО осознали уровень угрозы и согласились повышать оборонные бюджеты.И тут мы, собственно, подходим к первопричине этого запугивания. Владимир Путин на днях объяснил, в чем она заключается: "Обосновывая свои планы, руководство альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью".То есть сомнений быть не может: военные бюджеты страны Европы повышают не из-за "российской угрозы", а наоборот — "российскую угрозу" они выдумали для повышения этих самых бюджетов. А вынудили увеличить эти бюджеты Соединенные Штаты. Причем тоже понятно почему. Основным выгодоприобретателем от этого будет, само собой, американский ВПК, у которого теперь европейцы должны будут закупать вооружения, чтобы дотянуться до необходимого порога военных затрат.А на что еще тратить неимоверные суммы? Вон Британия объявила свои планы увеличения численности армии на несколько тысяч военнослужащих, но не знает, где их набрать и как экипировать. Датское правительство сначала запугало своих бюргеров страшной Россией, а теперь объявило о значительном увеличении срока военной службы (с четырех до одиннадцати месяцев) и введении обязательной воинской повинности для женщин. Причем все это опять-таки объясняется необходимостью готовиться к почти неизбежной войне с Россией.Что любопытно, министра обороны Дании Троельса Поульсена спросили, не рискует ли страна тем, что запускает на фабрике в Оденсе производство боевых дронов для использования их против России на украинском фронте, и тот убежденно ответил, что Россия не рискнет атаковать страну НАТО! То есть еще раз: Россия на нас обязательно нападет, поэтому давайте атаковать ее сейчас, но не переживайте — ведь она никогда не рискнет на нас напасть! И не надо искать в этом какую-то логику!Европа прекрасно понимает свой нынешний статус. Если кто не верит, пусть вспомнит, как эта самая Европа всего-то несколько лет назад активно сопротивлялась требованию Трампа повысить оборонные расходы до двух процентов от ВВП. Ведь именно эти требования президент Франции Эммануэль Макрон в 2019 году назвал "смертью мозга НАТО". Теперь он вместе со всеми натовцами воодушевленно согласился тратить до пяти процентов. "Мы не собираемся следовать оружейному фетишизму Трампа", — заявили в ответ на требование Вашингтона представители Социал-демократической партии Германии в том же 2019 году. Теперь они же, входя в правящую коалицию, послушно голосуют за план значительно увеличить эти расходы. Ради чего? Исключительно ради того, чтобы американский ВПК смог заработать.Итальянский профессор Алессандро Орсини доступно объяснил своей публике эту схему на страницах газеты il Fatto Quotidiano: "Италия — государство-сателлит. Сателлит — это государство, внешняя и оборонная политика которого контролируется иностранной державой… Италия, не имея врагов, будет покупать много оружия у США для использования его в войнах, решения о которых будет принимать Белый дом. То есть, не имея врагов, Италия потратит пять процентов своего ВВП на подготовку к будущим войнам Соединенных Штатов".И ведь все просто, доступно и, самое главное, логично — в отличие от пояснений датского министра обороны! Но озвучивать столь очевидное мнение не принято на экранах мейнстримных каналов. А то это будет отвлекать внимание бюргера от страшной "русской угрозы" на ненужные воспоминания о былом суверенитете Европы.

https://ria.ru/20250701/makron-2026381470.html

https://ria.ru/20250702/zaharova-2026765914.html

https://ria.ru/20250630/natsizm-2026150333.html

https://ria.ru/20250702/zapad-2026625828.html

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россия, европа, украина, эммануэль макрон, алессандро орсини, владимир путин, нато, аналитика