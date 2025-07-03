https://ria.ru/20250703/es-2027066159.html

В Сербии напомнили о жестких действиях европейской полиции на протестах

В Сербии напомнили о жестких действиях европейской полиции на протестах - РИА Новости, 03.07.2025

В Сербии напомнили о жестких действиях европейской полиции на протестах

Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич в ответ на озабоченность еврокомиссара по расширению Марты Кос применением силы сербской полицией... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T23:05:00+03:00

2025-07-03T23:05:00+03:00

2025-07-03T23:05:00+03:00

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БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости. Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич в ответ на озабоченность еврокомиссара по расширению Марты Кос применением силы сербской полицией против демонстрантов, напомнила о жестких действиях европейские полицейских на протестах и опубликовала соответствующее видео в соцсети Х. Полиция Сербии в среду на несанкционированных акциях задержала 79 человек, от нападений демонстрантов пострадали четверо полицейских, инциденты произошли в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре, Нише. Еврокомиссар написала в соцсети Х, что ЕС внимательно следит за применением силы против демонстрантов в Сербии и призвала уважать свободу собраний и выражения мнений. "Позвольте мне быстро прояснить это – нет никакого чрезмерного применения силы в отношении протестующих в Сербии. Как раз наоборот, мы знаем, как выглядит чрезмерное применение силы. Приложила видео с несколькими примерами. Но это не Сербия, это некоторые из наиболее продвинутых демократий ЕС. По протестам в Сербии – хотела бы, чтобы они были мирными, но нет. Протестующие в Сербии ежедневно нарушают все основные права других граждан страны: свободу передвижения, речи, выражения мнений, свободу жить свободно и в мире", - написала Брнабич в микроблоге и разместила видео с жестокими действиями полиции в ФРГ, Нидерландах и Франции против демонстрантов. Она добавила, что вопреки выходкам протестующих, сербские граждане и полиция "не показали ничего, кроме сдержанности и терпения". Высшая белградская прокуратура заявила в четверг о возбуждении уголовного дела из-за угроз смертью полиции на странице в соцсети Х "Факультет драматического искусства в блокаде", где отмечено на карте отделение полиции Савски-Венац с угрожающим призывом. Надзорный орган подчеркнул, что нападения на сотрудников полиции не будут проходить безнаказанно. Высшая белградская прокуратура назвала в среду незаконным перекрытие трасс и блокирование движения протестующими, отметив, что полиция может самостоятельно принимать меры в зависимости от ситуации и задерживать участников таких акций. Президент Сербии Александр Вучич вечером во вторник пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру в стране. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции Сербии выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Часть протестующих после митинга на площади Славия, где по данным МВД собралось 36 тысяч человек, попытались пробить кордон полиции у парка близ администрации президента, где разместились его сторонники. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Как сообщил затем глава МВД Ивица Дачич, при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Высший суд в Белграде во вторник выпустил их из-под стражи, на что Высшая прокуратура заявила, что подаст обжалование. Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде "только чудом" обошлось без погибших. Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде "призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне".

https://ria.ru/20250314/serbija-2005123645.html

https://ria.ru/20250409/germaniya-2010352882.html

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в мире, сербия, белград (город), германия, ана брнабич, александр вучич, ивица дачич, евросоюз, беспорядки в белграде