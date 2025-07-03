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Задержанная в Эквадоре россиянка вышла на свободу - РИА Новости, 03.07.2025
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02:58 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ekvador-2026849895.html
Задержанная в Эквадоре россиянка вышла на свободу
Задержанная в Эквадоре россиянка вышла на свободу - РИА Новости, 03.07.2025
Задержанная в Эквадоре россиянка вышла на свободу
Одна из двух граждан России, задержанных во время полицейского рейда в эквадорской провинции Гуаяс, вышла на свободу, сообщил РИА Новости посол РФ в Кито... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:58:00+03:00
2025-07-03T02:58:00+03:00
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МЕХИКО, 3 июл - РИА Новости. Одна из двух граждан России, задержанных во время полицейского рейда в эквадорской провинции Гуаяс, вышла на свободу, сообщил РИА Новости посол РФ в Кито Владимир Спринчан. "Россиянка отпущена — к ней у правоохранительных органов больше нет никаких вопросов. Судья также освободил гражданина Грузии и гражданина Украины", - рассказал российский посол. Ранее эквадорский телеканал Ecuavisa сообщил о задержании в городе Дауле четверых иностранцев - двух россиян, граждан Украины и Грузии. В публикации утверждалось, что при обыске у них обнаружены пистолет, гранаты, боеприпасы, а также техника и документы. По словам Спринчана, первоначальные сообщения эквадорских СМИ не совсем соответствуют действительности. "Речь идет не о боевых гранатах, а о дымовых шашках. Пистолет, найденный у мужчины, зарегистрирован и разрешен к ношению", - пояснил Спринчан. Второй россиянин, как сообщил собеседник агентства, пока остаётся в расположении полиции. Ему был обеспечен местный адвокат, кроме того, на месте работает вице‑консул РФ из Гуаякиля. По информации российской дипмиссии, задержанные имеют вид на жительство в Эквадоре и представляются предпринимателями. Никаких обвинений им предъявлено не было.
https://ria.ru/20250428/banany-2013950722.html
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в мире, россия, эквадор, грузия
В мире, Россия, Эквадор, Грузия
Задержанная в Эквадоре россиянка вышла на свободу

Посол Спринчан: задержанная гражданка России в Эквадоре вышла на свободу

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Эквадора
Флаг Эквадора - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Эквадора. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 июл - РИА Новости. Одна из двух граждан России, задержанных во время полицейского рейда в эквадорской провинции Гуаяс, вышла на свободу, сообщил РИА Новости посол РФ в Кито Владимир Спринчан.
"Россиянка отпущена — к ней у правоохранительных органов больше нет никаких вопросов. Судья также освободил гражданина Грузии и гражданина Украины", - рассказал российский посол.
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Ранее эквадорский телеканал Ecuavisa сообщил о задержании в городе Дауле четверых иностранцев - двух россиян, граждан Украины и Грузии. В публикации утверждалось, что при обыске у них обнаружены пистолет, гранаты, боеприпасы, а также техника и документы.
По словам Спринчана, первоначальные сообщения эквадорских СМИ не совсем соответствуют действительности.
"Речь идет не о боевых гранатах, а о дымовых шашках. Пистолет, найденный у мужчины, зарегистрирован и разрешен к ношению", - пояснил Спринчан.
Второй россиянин, как сообщил собеседник агентства, пока остаётся в расположении полиции. Ему был обеспечен местный адвокат, кроме того, на месте работает вице‑консул РФ из Гуаякиля.
По информации российской дипмиссии, задержанные имеют вид на жительство в Эквадоре и представляются предпринимателями. Никаких обвинений им предъявлено не было.
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