https://ria.ru/20250703/ekspert-2026904929.html

Эксперт предположил, почему Трамп сократил поставки оружия на Украину

Эксперт предположил, почему Трамп сократил поставки оружия на Украину - РИА Новости, 03.07.2025

Эксперт предположил, почему Трамп сократил поставки оружия на Украину

Президент США Дональд Трамп считает продолжение поддержки Украины невыгодным и стремится переориентироваться и сконцентрироваться на Азиатско-Тихоокеанском... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:05:00+03:00

2025-07-03T12:05:00+03:00

2025-07-03T12:05:00+03:00

украина

сша

россия

дональд трамп

дмитрий песков

сергей лавров

politico

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает продолжение поддержки Украины невыгодным и стремится переориентироваться и сконцентрироваться на Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и соперничестве с Китаем, с этим связано прекращение поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. "С приходом Трампа украинское направление в внешней политике США становится все менее и менее приоритетным. Это очевидно. Именно в том плане, чтобы развивать конфликт, поддерживать Украину. Вот именно в этом аспекте. Почему? Первое, потому что это противоречит предвыборным идеологическим установкам Трампа и его команды. Это экономически невыгодно пока что с их точки зрения", - сказал он РИА Новости. Он добавил, что Трамп стремится монетизировать ситуацию в пользу США, а не так, чтобы Украина в одностороннем порядке получала дотации Вашингтона и ничего за это не была должна. "Другой момент, более такой стратегический, связан с переориентацией в целом внешней политики США на другой регион, который является самым приоритетным и стратегически важным для США. Это АТР, а точнее, взаимоотношения США и Китая. Для Штатов КНР стратегический соперник. Даже не на среднесрочную перспективу, а на долгосрочную перспективу", - отметил Сокольщик. Он обратил внимание, что для Трампа важно именно сейчас развернуть машину американской внешней политики в сторону АТР, а для этого нужно перераспределить внешнеполитические ресурсы. "Для Трампа важно сбросить это бремя и возложить это бремя на европейцев, отжать с Украины максимально возможные дивиденды из этой ситуации, заручиться некими гарантиями от Украины, что деньги, которые были вложены в неё, вернутся. Сейчас фокус внимания всё дальше будет смещаться в АТР. Так что в этих условиях Украина теряет просто значимость в глазах текущей администрации", - заключил эксперт. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026887529.html

https://ria.ru/20250703/soyuznik-2026886866.html

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026869439.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, сергей лавров, politico, nbc, нато, в мире