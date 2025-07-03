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Экономике России не грозит рецессия, заявил главный экономист ВЭБ.РФ - РИА Новости, 03.07.2025
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17:34 03.07.2025 (обновлено: 18:03 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/ekonomika-2027005470.html
Экономике России не грозит рецессия, заявил главный экономист ВЭБ.РФ
Экономике России не грозит рецессия, заявил главный экономист ВЭБ.РФ - РИА Новости, 03.07.2025
Экономике России не грозит рецессия, заявил главный экономист ВЭБ.РФ
Экономика России находится на грани спада, но рецессии не будет, во второй половине года она начнет подниматься, такое мнение высказал РИА Новости главный... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:34:00+03:00
2025-07-03T18:03:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
иран
андрей клепач
максим решетников
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экономика России находится на грани спада, но рецессии не будет, во второй половине года она начнет подниматься, такое мнение высказал РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. В июне министр экономического развития Максим Решетников на макроэкономической сессии ПМЭФ сказал, что экономика России стоит на грани перехода в рецессию: об этом говорят индикаторы и ощущения бизнеса. Позже он говорил журналистам, что экономика РФ все же не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно. Он подчеркивал, что очень многое будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшее время, в первую очередь в сфере денежно-кредитной политики. "Да, экономика России находится на грани рецессии, но случилось это не только в результате действий ЦБ, сверхвысокой процентной ставки. Есть и другие факторы, связанные, в частности, с ограничениями и стагнацией экспорта", - отметил Клепач. Тем не менее, по его словам, "рецессии в России не будет". "Экономика страны, уверен, во второй половине года начнет подниматься", - добавил он. "Во-первых, сейчас выросли цены на нефть, газ, во многом из-за событий вокруг Ирана, хотя в дальнейшем, они, скорее, понизятся. Во-вторых, ситуация с инвестициями пока лучше, чем мы ожидали. Во многом, правда, за счет тех проектов, которые стартовали раньше и сейчас завершаются, доинвестируются", - пояснил собеседник агентства. "Плюс ЦБ, наверное, снизит все-таки ключевую ставку до хотя бы 18%, а, быть может, и до 15-16%, тем более, что инфляция снижается и курс рубля переукреплен", - добавил Клепач. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. А глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее в четверг говорила, что ЦБ РФ на заседании в июле с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 4 июля в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250619/reshetnikov-2023834069.html
https://ria.ru/20250620/ekonomika-2024193765.html
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экономика, цены на нефть, россия, иран, андрей клепач, максим решетников, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Иран, Андрей Клепач, Максим Решетников, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Экономике России не грозит рецессия, заявил главный экономист ВЭБ.РФ

Главный экономист ВЭБ.РФ Клепач: экономике России не грозит рецессия

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАндрей Клепач
Андрей Клепач - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Андрей Клепач. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экономика России находится на грани спада, но рецессии не будет, во второй половине года она начнет подниматься, такое мнение высказал РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
В июне министр экономического развития Максим Решетников на макроэкономической сессии ПМЭФ сказал, что экономика России стоит на грани перехода в рецессию: об этом говорят индикаторы и ощущения бизнеса. Позже он говорил журналистам, что экономика РФ все же не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно. Он подчеркивал, что очень многое будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшее время, в первую очередь в сфере денежно-кредитной политики.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Решетников оценил вероятность рецессии в России
19 июня, 11:19
"Да, экономика России находится на грани рецессии, но случилось это не только в результате действий ЦБ, сверхвысокой процентной ставки. Есть и другие факторы, связанные, в частности, с ограничениями и стагнацией экспорта", - отметил Клепач.
Тем не менее, по его словам, "рецессии в России не будет". "Экономика страны, уверен, во второй половине года начнет подниматься", - добавил он.
"Во-первых, сейчас выросли цены на нефть, газ, во многом из-за событий вокруг Ирана, хотя в дальнейшем, они, скорее, понизятся. Во-вторых, ситуация с инвестициями пока лучше, чем мы ожидали. Во многом, правда, за счет тех проектов, которые стартовали раньше и сейчас завершаются, доинвестируются", - пояснил собеседник агентства.
"Плюс ЦБ, наверное, снизит все-таки ключевую ставку до хотя бы 18%, а, быть может, и до 15-16%, тем более, что инфляция снижается и курс рубля переукреплен", - добавил Клепач.
Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. А глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее в четверг говорила, что ЦБ РФ на заседании в июле с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 4 июля в 10.00 мск.
Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке на платформе ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Греф надеется, что экономика пройдет по грани между охлаждением и рецессией
20 июня, 12:59
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияИранАндрей КлепачМаксим РешетниковЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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