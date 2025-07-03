США полностью прекратили поставки оружия на Украину, пишет Economist
Economist: все поставки американского оружия на Украину фактически прекращены
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинские чиновники заявили, что все поставки американских вооружений фактически прекратились, пишет журнал Economist.
"Фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают", — говорится в статье.
По мнению украинских официальных лиц, приостановка поставок связана с усилиями администрации Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.
Economist также напоминает, что начиная с января американский лидер не брал на себя никаких новых обязательств по военной помощи Украине.
США оставили Украину без оружия
Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.
Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Телеканал NBC сообщил, что в перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе, вошли:
- десятки перехватчиков Patriot;
- тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов;
- более 100 ракет Hellfire;
- свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS;
- десятки ракет класса "земля — воздух" Stinger;
- ракеты класса "воздух — воздух" AIM;
- гранатометы.
При этом официальный представитель Пентагона Шон Парнелл отказался раскрыть, каких именно видов оружия лишилась Украина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.