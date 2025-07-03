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США полностью прекратили поставки оружия на Украину, пишет Economist - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 03.07.2025 (обновлено: 12:04 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/economist-2026867043.html
США полностью прекратили поставки оружия на Украину, пишет Economist
США полностью прекратили поставки оружия на Украину, пишет Economist - РИА Новости, 03.07.2025
США полностью прекратили поставки оружия на Украину, пишет Economist
Украинские чиновники заявили, что все поставки американских вооружений фактически прекратились, пишет журнал Economist. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:13:00+03:00
2025-07-03T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинские чиновники заявили, что все поставки американских вооружений фактически прекратились, пишет журнал Economist. "Фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают", — говорится в статье.По мнению украинских официальных лиц, приостановка поставок связана с усилиями администрации Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.Economist также напоминает, что начиная с января американский лидер не брал на себя никаких новых обязательств по военной помощи Украине.США оставили Украину без оружияВо вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Телеканал NBC сообщил, что в перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе, вошли:Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250703/postavki-2026759097.html
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украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, сергей лавров, в мире, министерство обороны сша, государственный департамент сша, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, В мире, Министерство обороны США, Государственный департамент США, Киев
США полностью прекратили поставки оружия на Украину, пишет Economist

Economist: все поставки американского оружия на Украину фактически прекращены

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинские чиновники заявили, что все поставки американских вооружений фактически прекратились, пишет журнал Economist.
"Фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают", — говорится в статье.
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По мнению украинских официальных лиц, приостановка поставок связана с усилиями администрации Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.
Economist также напоминает, что начиная с января американский лидер не брал на себя никаких новых обязательств по военной помощи Украине.
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08:43

США оставили Украину без оружия

Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.
Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
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"Ключевое условие". СМИ раскрыли, почему США приостановили поставки Украине
09:29
Телеканал NBC сообщил, что в перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе, вошли:
  • десятки перехватчиков Patriot;
  • тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов;
  • более 100 ракет Hellfire;
  • свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS;
  • десятки ракет класса "земля — воздух" Stinger;
  • ракеты класса "воздух — воздух" AIM;
  • гранатометы.

При этом официальный представитель Пентагона Шон Парнелл отказался раскрыть, каких именно видов оружия лишилась Украина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
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Вчера, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковСергей ЛавровВ миреМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАКиев
 
 
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