https://ria.ru/20250703/economist-2026867043.html

США полностью прекратили поставки оружия на Украину, пишет Economist

США полностью прекратили поставки оружия на Украину, пишет Economist - РИА Новости, 03.07.2025

США полностью прекратили поставки оружия на Украину, пишет Economist

Украинские чиновники заявили, что все поставки американских вооружений фактически прекратились, пишет журнал Economist. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T09:13:00+03:00

2025-07-03T09:13:00+03:00

2025-07-03T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинские чиновники заявили, что все поставки американских вооружений фактически прекратились, пишет журнал Economist. "Фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают", — говорится в статье.По мнению украинских официальных лиц, приостановка поставок связана с усилиями администрации Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.Economist также напоминает, что начиная с января американский лидер не брал на себя никаких новых обязательств по военной помощи Украине.США оставили Украину без оружияВо вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Телеканал NBC сообщил, что в перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе, вошли:Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250703/postavki-2026759097.html

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026864324.html

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026869439.html

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