https://ria.ru/20250703/dtp-2027062357.html
В Подмосковье подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП
В Подмосковье подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 03.07.2025
В Подмосковье подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП
Автомобиль с 15-летним подростком за рулем въехал в забор на 2-м километре автодороги Осташево-Иваньково-Бражниково в Подмосковье, пассажир авто погиб, сообщили РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:29:00+03:00
2025-07-03T22:29:00+03:00
2025-07-03T22:29:00+03:00
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Автомобиль с 15-летним подростком за рулем въехал в забор на 2-м километре автодороги Осташево-Иваньково-Бражниково в Подмосковье, пассажир авто погиб, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня на 2-м километре автодороги Осташево-Иваньково-Бражниково произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 15-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на забор. В результате ДТП 20-летний пассажир авто погиб на месте, водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20250529/dtp-2019679169.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП
В Подмосковье 15-летний подросток за рулем въехал в забор, один человек погиб