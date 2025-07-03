https://ria.ru/20250703/dtp-2027056790.html

В Ростовской области три человека пострадали при ДТП

В Ростовской области три человека пострадали при ДТП - РИА Новости, 04.07.2025

В Ростовской области три человека пострадали при ДТП

Два ребенка и женщина пострадали в ДТП с двумя грузовиками и "Газелью" на автодороге М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, им оказана медпомощь,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-03T21:41:00+03:00

2025-07-03T21:41:00+03:00

2025-07-04T09:12:00+03:00

происшествия

ростовская область

mercedes

авто

аксайский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Два ребенка и женщина пострадали в ДТП с двумя грузовиками и "Газелью" на автодороге М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, им оказана медпомощь, сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.Как следует из релиза, в четверг в 18.10 мск на участке автодороги М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузовика SITRAK не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении автомобиля "Газель". В результате столкновения "Газель" по инерции продолжила движение и столкнулась с полуприцепом Schmitz, входящим в состав автопоезда с автомобилем Mercedes-Benz Actros. В пресс-службе уточнили, что автопоезд остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора."В результате ДТП разовая медицинская помощь оказана пассажирам автомобиля "Газель"… Женщина 1987 года рождения… несовершеннолетний 2015 года рождения… несовершеннолетний 2013 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы.Полицейские работают на месте дорожно-транспортного происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

https://ria.ru/20250703/sud-2027032878.html

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происшествия, ростовская область, mercedes, авто, аксайский район