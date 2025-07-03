https://ria.ru/20250703/dtp-2027032706.html

На МКАД загорелся грузовик

На МКАД загорелся грузовик - РИА Новости, 03.07.2025

На МКАД загорелся грузовик

Грузовой автомобиль загорелся на 76-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:01:00+03:00

2025-07-03T19:01:00+03:00

2025-07-03T19:01:00+03:00

происшествия

москва

мкад

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Грузовой автомобиль загорелся на 76-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. "На внутренней стороне 76-го километра МКАД (в районе Левобережной улицы, дома 38А) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.

https://ria.ru/20250702/dtp-2026650396.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мкад, департамент транспорта г. москвы