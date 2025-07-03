https://ria.ru/20250703/dtp-2027032706.html
На МКАД загорелся грузовик
На МКАД загорелся грузовик - РИА Новости, 03.07.2025
На МКАД загорелся грузовик
Грузовой автомобиль загорелся на 76-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:01:00+03:00
2025-07-03T19:01:00+03:00
2025-07-03T19:01:00+03:00
происшествия
москва
мкад
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Грузовой автомобиль загорелся на 76-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. "На внутренней стороне 76-го километра МКАД (в районе Левобережной улицы, дома 38А) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.
https://ria.ru/20250702/dtp-2026650396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мкад, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, МКАД, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД загорелся грузовик
Дептранс Москвы: на 76-м километре внутренней стороны МКАД загорелся грузовик