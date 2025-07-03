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В МВД отметили снижение числа ежегодно погибающих в ДТП россиян - РИА Новости, 03.07.2025
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00:27 03.07.2025
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В МВД отметили снижение числа ежегодно погибающих в ДТП россиян
В МВД отметили снижение числа ежегодно погибающих в ДТП россиян - РИА Новости, 03.07.2025
В МВД отметили снижение числа ежегодно погибающих в ДТП россиян
Число ежегодно погибающих в ДТП людей в России удалось сократить на 20% благодаря реализации проекта "Безопасность дорожного движения", рассказали РИА Новости в РИА Новости, 03.07.2025
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общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число ежегодно погибающих в ДТП людей в России удалось сократить на 20% благодаря реализации проекта "Безопасность дорожного движения", рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ. "Благодаря комплексным мерам, принятым в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" в составе национального проекта "Безопасные качественные дороги", который завершился в конце прошлого года, в России удалось сократить число ежегодно погибающих в ДТП людей на 20%", - рассказали в пресс-службе. Также в МВД отметили, что в России уже более 20 лет реализуется комплексный подход к обеспечению безопасности на дорогах и снижению смертности в ДТП, принимаются меры для защиты участников движения. Кроме того, совершенствуется нормативно-правовая база, регламентируется деятельность собственников дорог, развивается система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Ежегодно 3 июля в России отмечается День ГИБДД. Именно 3 июля 1936 года стало официальной датой создания Госавтоинспекции в СССР. В этот день Совет Народных Комиссаров СССР своим постановлением №1182 утвердил Положение о Государственной автомобильной инспекции, которая вошла в структуру Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД. Этот документ заложил правовые основы деятельности ГАИ и считается отправной точкой в истории отечественной службы дорожного надзора.
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общество, россия, ссср, гибдд мвд рф
Общество, Россия, СССР, ГИБДД МВД РФ
В МВД отметили снижение числа ежегодно погибающих в ДТП россиян

МВД: число ежегодно погибающих в ДТП россиян сократилось на 20%

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число ежегодно погибающих в ДТП людей в России удалось сократить на 20% благодаря реализации проекта "Безопасность дорожного движения", рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Благодаря комплексным мерам, принятым в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" в составе национального проекта "Безопасные качественные дороги", который завершился в конце прошлого года, в России удалось сократить число ежегодно погибающих в ДТП людей на 20%", - рассказали в пресс-службе.
Также в МВД отметили, что в России уже более 20 лет реализуется комплексный подход к обеспечению безопасности на дорогах и снижению смертности в ДТП, принимаются меры для защиты участников движения. Кроме того, совершенствуется нормативно-правовая база, регламентируется деятельность собственников дорог, развивается система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Ежегодно 3 июля в России отмечается День ГИБДД. Именно 3 июля 1936 года стало официальной датой создания Госавтоинспекции в СССР. В этот день Совет Народных Комиссаров СССР своим постановлением №1182 утвердил Положение о Государственной автомобильной инспекции, которая вошла в структуру Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД. Этот документ заложил правовые основы деятельности ГАИ и считается отправной точкой в истории отечественной службы дорожного надзора.
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