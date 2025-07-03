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Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя областями
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя областями - РИА Новости, 03.07.2025
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя областями
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному - над Брянской и Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:31:00+03:00
2025-07-03T17:31:00+03:00
2025-07-03T17:48:00+03:00
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному - над Брянской и Белгородской, сообщили в Минобороны России."Третьего июля 2025 года с 13.00 мск до 15.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Курской области, по одному - над территориями Брянской и Белгородской областей", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя областями
ПВО уничтожили 4 БПЛА ВСУ над Курской области, Брянской и Белгородской областями