https://ria.ru/20250703/dron-2027004369.html

Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя областями

Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя областями - РИА Новости, 03.07.2025

Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя областями

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному - над Брянской и Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:31:00+03:00

2025-07-03T17:31:00+03:00

2025-07-03T17:48:00+03:00

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному - над Брянской и Белгородской, сообщили в Минобороны России."Третьего июля 2025 года с 13.00 мск до 15.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Курской области, по одному - над территориями Брянской и Белгородской областей", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)