https://ria.ru/20250703/domodedovo-2026844267.html

В "Домодедово" рассказали, будут ли создавать платные "курилки"

В "Домодедово" рассказали, будут ли создавать платные "курилки" - РИА Новости, 03.07.2025

В "Домодедово" рассказали, будут ли создавать платные "курилки"

Создание платных курительных комнат в аэропорту "Домодедово" не рассматривается, сообщили РИА Новости в авиагавани на фоне информации о введении в петербургском РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T01:01:00+03:00

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домодедово (аэропорт)

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Создание платных курительных комнат в аэропорту "Домодедово" не рассматривается, сообщили РИА Новости в авиагавани на фоне информации о введении в петербургском "Пулково" оплаты за использование таких комнат. В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы". При этом авиагавань сообщила, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для курения на улице перед терминалом. "В аэропорту Домодедово курительные комнаты доступны для пассажиров без взимания платы…В настоящее время введение платного доступа не рассматривается", - сообщили в аэропорту. Все специализированные зоны для курения оборудованы в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями. В авиагавани добавили, что "Домодедово продолжает придерживаться политики комфортного обслуживания и учитывает интересы всех категорий пассажиров".

https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026613400.html

https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026594348.html

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домодедово (аэропорт), пулково (аэропорт)