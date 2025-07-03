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В "Домодедово" рассказали, будут ли создавать платные "курилки" - РИА Новости, 03.07.2025
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01:01 03.07.2025 (обновлено: 01:20 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/domodedovo-2026844267.html
В "Домодедово" рассказали, будут ли создавать платные "курилки"
В "Домодедово" рассказали, будут ли создавать платные "курилки" - РИА Новости, 03.07.2025
В "Домодедово" рассказали, будут ли создавать платные "курилки"
Создание платных курительных комнат в аэропорту "Домодедово" не рассматривается, сообщили РИА Новости в авиагавани на фоне информации о введении в петербургском РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T01:01:00+03:00
2025-07-03T01:20:00+03:00
домодедово (аэропорт)
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Создание платных курительных комнат в аэропорту "Домодедово" не рассматривается, сообщили РИА Новости в авиагавани на фоне информации о введении в петербургском "Пулково" оплаты за использование таких комнат. В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы". При этом авиагавань сообщила, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для курения на улице перед терминалом. "В аэропорту Домодедово курительные комнаты доступны для пассажиров без взимания платы…В настоящее время введение платного доступа не рассматривается", - сообщили в аэропорту. Все специализированные зоны для курения оборудованы в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями. В авиагавани добавили, что "Домодедово продолжает придерживаться политики комфортного обслуживания и учитывает интересы всех категорий пассажиров".
https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026613400.html
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домодедово (аэропорт), пулково (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Пулково (аэропорт)
В "Домодедово" рассказали, будут ли создавать платные "курилки"

В "Домодедово" не рассматривают создание платных курительных комнат

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТакси компании "Яндекс. Go" возле аэропорта Домодедово
Такси компании Яндекс. Go возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Такси компании "Яндекс. Go" возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Создание платных курительных комнат в аэропорту "Домодедово" не рассматривается, сообщили РИА Новости в авиагавани на фоне информации о введении в петербургском "Пулково" оплаты за использование таких комнат.
В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы". При этом авиагавань сообщила, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для курения на улице перед терминалом.
Терминал петербургского аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Пулково рассказали о доступе в бесплатную курительную зону
1 июля, 20:24
"В аэропорту Домодедово курительные комнаты доступны для пассажиров без взимания платы…В настоящее время введение платного доступа не рассматривается", - сообщили в аэропорту.
Все специализированные зоны для курения оборудованы в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями.
В авиагавани добавили, что "Домодедово продолжает придерживаться политики комфортного обслуживания и учитывает интересы всех категорий пассажиров".
Объявление о платном посещении курительной комнаты в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Госдуме призвали ФАС проверить Пулково из-за введения платы в курилках
1 июля, 18:06
 
Домодедово (аэропорт)Пулково (аэропорт)
 
 
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