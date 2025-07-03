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Банковская система хорошо капитализирована, заявила Набиуллина
Банковская система хорошо капитализирована, заявила Набиуллина - РИА Новости, 03.07.2025
Банковская система хорошо капитализирована, заявила Набиуллина
Банковская система РФ хорошо капитализирована, увеличение доли проблемных активов незначительно, заявила журналистам председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:03:00+03:00
2025-07-03T14:03:00+03:00
2025-07-03T14:37:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Банковская система РФ хорошо капитализирована, увеличение доли проблемных активов незначительно, заявила журналистам председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Банковская система хорошо капитализирована, несмотря на то, что этот запас капитала неравномерно распределен по банковской системе, запас капитала большой - это 8 триллионов рублей. Да, мы видим определенное увеличение, но очень незначительное, доли проблемных активов, как и в рознице, так и в корпоративном секторе, но оно небольшое", - добавила она.
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экономика, россия, эльвира набиуллина
Хорошие новости, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Банковская система хорошо капитализирована, заявила Набиуллина
Набиуллина: доля проблемных активов в банковской системе РФ незначительна