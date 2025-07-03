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ГП просит обратить в доход государства капитал "Управляющей компании ЮГК"
ГП просит обратить в доход государства капитал "Управляющей компании ЮГК" - РИА Новости, 03.07.2025
ГП просит обратить в доход государства капитал "Управляющей компании ЮГК"
Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая компанию ЮГК", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:37:00+03:00
2025-07-03T10:37:00+03:00
2025-07-03T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая компанию ЮГК", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Обратить в доход Российской Федерации: 100 % долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК"… принадлежащих Струкову Константину Ивановичу", - сказал собеседник агентства.
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россия, генеральная прокуратура рф, экономика
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Экономика
ГП просит обратить в доход государства капитал "Управляющей компании ЮГК"
ГП просит обратить в доход государства 100% долей "Управляющей компании ЮГК"