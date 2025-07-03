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Додон обвинил власти Молдавии в политической расправе над Гуцул - РИА Новости, 03.07.2025
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10:52 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/dodon-2026888052.html
Додон обвинил власти Молдавии в политической расправе над Гуцул
Додон обвинил власти Молдавии в политической расправе над Гуцул - РИА Новости, 03.07.2025
Додон обвинил власти Молдавии в политической расправе над Гуцул
Экс-президент Молдавии, лидер партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон обвинил действующие власти республики в политической расправе над главой Гагаузии Евгенией... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:52:00+03:00
2025-07-03T10:52:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
игорь додон
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон обвинил действующие власти республики в политической расправе над главой Гагаузии Евгенией Гуцул и подрыве основ правового государства, соответствующее заявление политик разместил в своем Telegram-канале. Сторонники главы пикетируют в четверг в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор". Ожидается, что сегодня суд озвучит приговор Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Сторона обвинения просит лишить их свободы на девять и восемь лет, соответственно. "Как пятый президент Республики Молдова категорически осуждаю политическую расправу над башканом Гагаузии Евгении Гуцул. Это подрывает основы правового государства. Судебные решения по делу Гуцул мотивированы исключительно политическими соображениями. В демократическом обществе не может быть места подобным судебным решениям. То что сейчас происходит, это политические репрессии и шаг назад для страны", - написал Додон. Бывший президент обвинил действующего главу государства Майю Санду в том, что ее правление "направлено не на укрепление демократии, а на подавление политических оппонентов". Он призвал защищать права и свободы каждого гражданина независимо от политических взглядов. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250701/zakharova-2026503445.html
https://ria.ru/20250702/moldavija-2026793838.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, игорь додон, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Игорь Додон, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Додон обвинил власти Молдавии в политической расправе над Гуцул

Додон обвинил власти Молдавии в политической расправе над главой Гагаузии Гуцул

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон обвинил действующие власти республики в политической расправе над главой Гагаузии Евгенией Гуцул и подрыве основ правового государства, соответствующее заявление политик разместил в своем Telegram-канале.
Сторонники главы пикетируют в четверг в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор". Ожидается, что сегодня суд озвучит приговор Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Сторона обвинения просит лишить их свободы на девять и восемь лет, соответственно.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Захарова отреагировала на требование лишить свободы Гуцул
1 июля, 13:32
"Как пятый президент Республики Молдова категорически осуждаю политическую расправу над башканом Гагаузии Евгении Гуцул. Это подрывает основы правового государства. Судебные решения по делу Гуцул мотивированы исключительно политическими соображениями. В демократическом обществе не может быть места подобным судебным решениям. То что сейчас происходит, это политические репрессии и шаг назад для страны", - написал Додон.
Бывший президент обвинил действующего главу государства Майю Санду в том, что ее правление "направлено не на укрепление демократии, а на подавление политических оппонентов". Он призвал защищать права и свободы каждого гражданина независимо от политических взглядов.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Молдавии обвинили Санду в образцово-показательной расправе над Гуцул
Вчера, 17:55
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулИгорь ДодонМайя СандуЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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