https://ria.ru/20250703/diddy-2026847841.html
СМИ: рэпер Diddy останется под стражей до приговора, ему грозит до 20 лет
СМИ: рэпер Diddy останется под стражей до приговора, ему грозит до 20 лет - РИА Новости, 03.07.2025
СМИ: рэпер Diddy останется под стражей до приговора, ему грозит до 20 лет
Суд в США отказался отпустить под залог рэпера Шона Комбса (Diddy), которого присяжные ранее оправдали по части обвинений, признав виновным в перевозке женщин с РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:19:00+03:00
2025-07-03T02:19:00+03:00
2025-07-03T02:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Суд в США отказался отпустить под залог рэпера Шона Комбса (Diddy), которого присяжные ранее оправдали по части обвинений, признав виновным в перевозке женщин с целью занятия проституцией, сообщает журнал Variety. Как сообщает издание, адвокаты Комбса просили изменить ему меру пресечения, но суд решил, что рэпер, находясь на свободе, может представлять угрозу для других. Комбс останется в тюрьме до приговора, вынесение которого пока намечено на начало октября, говорится в сообщении. Ранее присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозит до 10 лет. Коллегия при этом оправдала музыканта по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
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сша
СМИ: рэпер Diddy останется под стражей до приговора, ему грозит до 20 лет
Variety: рэпер Diddy останется под стражей до приговора, ему грозит до 20 лет