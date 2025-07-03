https://ria.ru/20250703/delo-2026949449.html

СК завел дело после жалоб жителей Саратовской области на цыган

СК завел дело после жалоб жителей Саратовской области на цыган - РИА Новости, 03.07.2025

СК завел дело после жалоб жителей Саратовской области на цыган

Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после массового возмущения жителей села Подлесное в Саратовской области противоправным и... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:20:00+03:00

2025-07-03T15:20:00+03:00

2025-07-03T17:11:00+03:00

происшествия

жилье

россия

саратовская область

марксовский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026992422_0:412:495:690_1920x0_80_0_0_ae220363b36ceb39172d4f97a5ca3250.jpg

САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после массового возмущения жителей села Подлесное в Саратовской области противоправным и агрессивным поведением этнической группы, сообщил СК РФ. Ранее региональный главк МВД сообщил, что утром во вторник в селе Подлесное Марксовского района погиб 15-летний подросток, на мопеде Bolt столкнувшийся с "Ладой Вестой". В отношении водителя машины, мужчины 1989 года рождения, возбуждено дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), он задержан. Местные СМИ, в том числе "164.ру", сообщили, что вечером во вторник свыше 100 жителей села Подлесное вышли на сход с требованием обратить внимание на поведение местных цыган, один из которых был участником смертельного ДТП, и отселить их. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы о противоправном поведении этнической группы. "В публичном пространстве продолжается обсуждение ситуации о противоправных действиях этнический группы лиц, проживающих в селе Подлесное Марксовского района. Как сообщалось ранее, местные жители возмущены их противоправным и агрессивным поведением, игнорированием требований закона, опасаются, что виновник смертельного ДТП, в котором погиб 15-летний подросток, может избежать ответственности. Отмечается бездействие уполномоченных органов по пресечению противоправных действий указанных лиц. Следственными органами СК России по Саратовской области по поручению главы ведомства организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту халатности (статья 293 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Решается вопрос о передаче возбужденного в органах МВД уголовного дела по факту ДТП в производство СК. Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Саратовской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

https://realty.ria.ru/20250328/soobschenija-2007935656.html

https://ria.ru/20250131/pokhischenie-1996549973.html

россия

саратовская область

марксовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, россия, саратовская область, марксовский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)