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СК завел дело после жалоб жителей Саратовской области на цыган - РИА Новости, 03.07.2025
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15:20 03.07.2025 (обновлено: 17:11 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/delo-2026949449.html
СК завел дело после жалоб жителей Саратовской области на цыган
СК завел дело после жалоб жителей Саратовской области на цыган - РИА Новости, 03.07.2025
СК завел дело после жалоб жителей Саратовской области на цыган
Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после массового возмущения жителей села Подлесное в Саратовской области противоправным и... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:20:00+03:00
2025-07-03T17:11:00+03:00
происшествия
жилье
россия
саратовская область
марксовский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после массового возмущения жителей села Подлесное в Саратовской области противоправным и агрессивным поведением этнической группы, сообщил СК РФ. Ранее региональный главк МВД сообщил, что утром во вторник в селе Подлесное Марксовского района погиб 15-летний подросток, на мопеде Bolt столкнувшийся с "Ладой Вестой". В отношении водителя машины, мужчины 1989 года рождения, возбуждено дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), он задержан. Местные СМИ, в том числе "164.ру", сообщили, что вечером во вторник свыше 100 жителей села Подлесное вышли на сход с требованием обратить внимание на поведение местных цыган, один из которых был участником смертельного ДТП, и отселить их. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы о противоправном поведении этнической группы. "В публичном пространстве продолжается обсуждение ситуации о противоправных действиях этнический группы лиц, проживающих в селе Подлесное Марксовского района. Как сообщалось ранее, местные жители возмущены их противоправным и агрессивным поведением, игнорированием требований закона, опасаются, что виновник смертельного ДТП, в котором погиб 15-летний подросток, может избежать ответственности. Отмечается бездействие уполномоченных органов по пресечению противоправных действий указанных лиц. Следственными органами СК России по Саратовской области по поручению главы ведомства организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту халатности (статья 293 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Решается вопрос о передаче возбужденного в органах МВД уголовного дела по факту ДТП в производство СК. Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Саратовской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
https://realty.ria.ru/20250328/soobschenija-2007935656.html
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россия
саратовская область
марксовский район
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происшествия, жилье, россия, саратовская область, марксовский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Саратовская область, Марксовский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после жалоб жителей Саратовской области на цыган

СК возбудил дело после жалоб жителей Подлесного в Саратовской области на цыган

© Кадр видео из соцсетейЖители села Подлесное вышли на сход с требованием обратить внимание на поведение местных цыган, один из которых был участником смертельного ДТП
Жители села Подлесное вышли на сход с требованием обратить внимание на поведение местных цыган, один из которых был участником смертельного ДТП - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Жители села Подлесное вышли на сход с требованием обратить внимание на поведение местных цыган, один из которых был участником смертельного ДТП
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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после массового возмущения жителей села Подлесное в Саратовской области противоправным и агрессивным поведением этнической группы, сообщил СК РФ.
Ранее региональный главк МВД сообщил, что утром во вторник в селе Подлесное Марксовского района погиб 15-летний подросток, на мопеде Bolt столкнувшийся с "Ладой Вестой". В отношении водителя машины, мужчины 1989 года рождения, возбуждено дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), он задержан. Местные СМИ, в том числе "164.ру", сообщили, что вечером во вторник свыше 100 жителей села Подлесное вышли на сход с требованием обратить внимание на поведение местных цыган, один из которых был участником смертельного ДТП, и отселить их. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы о противоправном поведении этнической группы.
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"В публичном пространстве продолжается обсуждение ситуации о противоправных действиях этнический группы лиц, проживающих в селе Подлесное Марксовского района. Как сообщалось ранее, местные жители возмущены их противоправным и агрессивным поведением, игнорированием требований закона, опасаются, что виновник смертельного ДТП, в котором погиб 15-летний подросток, может избежать ответственности. Отмечается бездействие уполномоченных органов по пресечению противоправных действий указанных лиц. Следственными органами СК России по Саратовской области по поручению главы ведомства организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту халатности (статья 293 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
© Госавтоинспекция 64/TelegramНа месте ДТП с участием мопеда в селе Подлесное Саратовской области
На месте ДТП с участием мопеда в селе Подлесное Саратовской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Госавтоинспекция 64/Telegram
На месте ДТП с участием мопеда в селе Подлесное Саратовской области
Решается вопрос о передаче возбужденного в органах МВД уголовного дела по факту ДТП в производство СК. Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Саратовской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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ПроисшествияЖильеРоссияСаратовская областьМарксовский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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