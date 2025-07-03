СК завел дело после жалоб жителей Саратовской области на цыган
СК возбудил дело после жалоб жителей Подлесного в Саратовской области на цыган
© Кадр видео из соцсетейЖители села Подлесное вышли на сход с требованием обратить внимание на поведение местных цыган, один из которых был участником смертельного ДТП
© Кадр видео из соцсетей
Жители села Подлесное вышли на сход с требованием обратить внимание на поведение местных цыган, один из которых был участником смертельного ДТП
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после массового возмущения жителей села Подлесное в Саратовской области противоправным и агрессивным поведением этнической группы, сообщил СК РФ.
Ранее региональный главк МВД сообщил, что утром во вторник в селе Подлесное Марксовского района погиб 15-летний подросток, на мопеде Bolt столкнувшийся с "Ладой Вестой". В отношении водителя машины, мужчины 1989 года рождения, возбуждено дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), он задержан. Местные СМИ, в том числе "164.ру", сообщили, что вечером во вторник свыше 100 жителей села Подлесное вышли на сход с требованием обратить внимание на поведение местных цыган, один из которых был участником смертельного ДТП, и отселить их. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы о противоправном поведении этнической группы.
"В публичном пространстве продолжается обсуждение ситуации о противоправных действиях этнический группы лиц, проживающих в селе Подлесное Марксовского района. Как сообщалось ранее, местные жители возмущены их противоправным и агрессивным поведением, игнорированием требований закона, опасаются, что виновник смертельного ДТП, в котором погиб 15-летний подросток, может избежать ответственности. Отмечается бездействие уполномоченных органов по пресечению противоправных действий указанных лиц. Следственными органами СК России по Саратовской области по поручению главы ведомства организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту халатности (статья 293 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Решается вопрос о передаче возбужденного в органах МВД уголовного дела по факту ДТП в производство СК. Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Саратовской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
В Тюменской области выясняют обстоятельства похищения школьницы
31 января, 10:30