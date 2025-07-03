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После взрыва в центре Луганска завели уголовное дело
После взрыва в центре Луганска завели уголовное дело - РИА Новости, 03.07.2025
После взрыва в центре Луганска завели уголовное дело
Уголовное дело завели в связи с инцидентом в центре Луганска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:12:00+03:00
2025-07-03T15:12:00+03:00
2025-07-03T17:09:00+03:00
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели в связи с инцидентом в центре Луганска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.Ранее правительство региона сообщило, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены."Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска. Следователи, криминалисты СУСК России по ЛНР и главного управления криминалистики (криминалистического центра) во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ЛНР проводят детальный осмотр места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщила Марковская.
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Работа следователей на месте взрыва в Луганске
Работа следователей на месте взрыва в Луганске.
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Кадры с места взрыва в Луганске
Видео корреспондента РИА Новости с места взрыва в Луганске, где сегодня погиб один человек, еще трое пострадали.
2025-07-03T15:12
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происшествия, луганск, россия, луганская народная республика, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганск, Россия, Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество, Следственный комитет России (СК РФ)
После взрыва в центре Луганска завели уголовное дело
СК завел уголовное дело после взрыва в центре Луганска