https://ria.ru/20250703/delo-2026948219.html

После взрыва в центре Луганска завели уголовное дело

После взрыва в центре Луганска завели уголовное дело - РИА Новости, 03.07.2025

После взрыва в центре Луганска завели уголовное дело

Уголовное дело завели в связи с инцидентом в центре Луганска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:12:00+03:00

2025-07-03T15:12:00+03:00

2025-07-03T17:09:00+03:00

происшествия

луганск

россия

луганская народная республика

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026966289_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c43c21af2694a7e13545fe19aeb2985c.jpg

ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели в связи с инцидентом в центре Луганска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.Ранее правительство региона сообщило, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены."Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска. Следователи, криминалисты СУСК России по ЛНР и главного управления криминалистики (криминалистического центра) во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ЛНР проводят детальный осмотр места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщила Марковская.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганск

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте взрыва в Луганске Работа следователей на месте взрыва в Луганске. 2025-07-03T15:12 true PT0M30S

Кадры с места взрыва в Луганске Видео корреспондента РИА Новости с места взрыва в Луганске, где сегодня погиб один человек, еще трое пострадали. 2025-07-03T15:12 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луганск, россия, луганская народная республика, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)