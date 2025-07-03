Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке завели дело после поджога машины семьи главы цирковой студии - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/delo-2026863648.html
На Камчатке завели дело после поджога машины семьи главы цирковой студии
На Камчатке завели дело после поджога машины семьи главы цирковой студии - РИА Новости, 03.07.2025
На Камчатке завели дело после поджога машины семьи главы цирковой студии
Уголовное дело возбуждено после пожога в Петропавловске-Камчатском внедорожника, принадлежащего семье руководителя Центра циркового искусства на Камчатке Олесе... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:29:00+03:00
2025-07-03T08:29:00+03:00
камчатка
россия
петропавловск-камчатский
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожога в Петропавловске-Камчатском внедорожника, принадлежащего семье руководителя Центра циркового искусства на Камчатке Олесе Ковпак. В среду в местных соцсетях опубликовали видео с камеры наблюдения на придомовой парковке, на котором двое мужчин в балаклавах чем-то обливают капот Toyota Tundra и поджигают машину. Инцидент произошёл около 03.00 (18.00 мск вторника). Ковпак в своем аккаунте в соцсети опубликовала видео со сгоревшей машиной и написала, что это иномарка ее супруга, а также предложила вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию, которая поможет поймать преступников. Ковпак является руководителем Центра циркового искусства на Камчатке "Барбарики". В краевом УМВД РИА Новости в среду рассказали, что проводится проверка "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога"). Полиция проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, совершивших преступление", - сообщили в свою очередь журналистам в сообщении краевого УМВД РФ. По данным полиции, Toyota Tundra подожгли на улице Ларина. Со слов потерпевшего, причиненный ущерб составил 3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250625/podrostok-2025323260.html
https://ria.ru/20250604/fsb-2020806583.html
камчатка
россия
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, россия, петропавловск-камчатский, происшествия
Камчатка, Россия, Петропавловск-Камчатский, Происшествия
На Камчатке завели дело после поджога машины семьи главы цирковой студии

Дело завели после поджога авто семьи главы цирковой студии Ковпака на Камчатке

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожога в Петропавловске-Камчатском внедорожника, принадлежащего семье руководителя Центра циркового искусства на Камчатке Олесе Ковпак.
В среду в местных соцсетях опубликовали видео с камеры наблюдения на придомовой парковке, на котором двое мужчин в балаклавах чем-то обливают капот Toyota Tundra и поджигают машину. Инцидент произошёл около 03.00 (18.00 мск вторника). Ковпак в своем аккаунте в соцсети опубликовала видео со сгоревшей машиной и написала, что это иномарка ее супруга, а также предложила вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию, которая поможет поймать преступников. Ковпак является руководителем Центра циркового искусства на Камчатке "Барбарики". В краевом УМВД РИА Новости в среду рассказали, что проводится проверка
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Ленинградской области задержали подростка после сообщения о поджоге
25 июня, 13:40
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога"). Полиция проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, совершивших преступление", - сообщили в свою очередь журналистам в сообщении краевого УМВД РФ.
По данным полиции, Toyota Tundra подожгли на улице Ларина. Со слов потерпевшего, причиненный ущерб составил 3 миллиона рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Жителя Челябинской области обвинили в попытке поджога госучреждения
4 июня, 10:40
 
КамчаткаРоссияПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала