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На Камчатке завели дело после поджога машины семьи главы цирковой студии
На Камчатке завели дело после поджога машины семьи главы цирковой студии - РИА Новости, 03.07.2025
На Камчатке завели дело после поджога машины семьи главы цирковой студии
Уголовное дело возбуждено после пожога в Петропавловске-Камчатском внедорожника, принадлежащего семье руководителя Центра циркового искусства на Камчатке Олесе... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:29:00+03:00
2025-07-03T08:29:00+03:00
2025-07-03T08:29:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожога в Петропавловске-Камчатском внедорожника, принадлежащего семье руководителя Центра циркового искусства на Камчатке Олесе Ковпак. В среду в местных соцсетях опубликовали видео с камеры наблюдения на придомовой парковке, на котором двое мужчин в балаклавах чем-то обливают капот Toyota Tundra и поджигают машину. Инцидент произошёл около 03.00 (18.00 мск вторника). Ковпак в своем аккаунте в соцсети опубликовала видео со сгоревшей машиной и написала, что это иномарка ее супруга, а также предложила вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию, которая поможет поймать преступников. Ковпак является руководителем Центра циркового искусства на Камчатке "Барбарики". В краевом УМВД РИА Новости в среду рассказали, что проводится проверка "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога"). Полиция проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, совершивших преступление", - сообщили в свою очередь журналистам в сообщении краевого УМВД РФ. По данным полиции, Toyota Tundra подожгли на улице Ларина. Со слов потерпевшего, причиненный ущерб составил 3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250625/podrostok-2025323260.html
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камчатка, россия, петропавловск-камчатский, происшествия
Камчатка, Россия, Петропавловск-Камчатский, Происшествия
На Камчатке завели дело после поджога машины семьи главы цирковой студии
Дело завели после поджога авто семьи главы цирковой студии Ковпака на Камчатке