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В Замбии слониха убила двух туристок
В Замбии слониха убила двух туристок - РИА Новости, 03.07.2025
В Замбии слониха убила двух туристок
Две пожилых туристки погибли в результате нападения слонихи на сафари в Замбии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу полиции Восточной... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T23:13:00+03:00
2025-07-03T23:13:00+03:00
2025-07-03T23:22:00+03:00
замбия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Две пожилых туристки погибли в результате нападения слонихи на сафари в Замбии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу полиции Восточной провинции страны Робертсона Мвимбу. "Две пожилые туристки в Замбии в четверг были убиты слоном во время пешего сафари в национальном парке", - говорится в материале агентства. По словам Мвимбы, погибшие - 68-летняя британка и 67-летняя новозеландка. Как сообщает полиция, слониха, рядом с которой был слоненок, набросилась на женщин, из-за чего они обе скончались на месте. Агентство отмечает, что слонихи известны тем, что ревностно защищают своих детенышей и могут проявлять агрессию в отношении всего, что, на их взгляд, представляет угрозу. Как заявил Мвимба, гиды пытались остановить животное с помощью выстрелов, но у них не получилось. Слониха была ранена, добавил он.
замбия
восточная провинция (саудовская аравия)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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замбия, восточная провинция (саудовская аравия), в мире
Замбия, Восточная провинция (Саудовская Аравия), В мире
В Замбии слониха убила двух туристок
Две пожилые туристки погибли при нападении слонихи на сафари в Замбии