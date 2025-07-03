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В Замбии слониха убила двух туристок

В Замбии слониха убила двух туристок - РИА Новости, 03.07.2025

В Замбии слониха убила двух туристок

Две пожилых туристки погибли в результате нападения слонихи на сафари в Замбии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу полиции Восточной... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T23:13:00+03:00

2025-07-03T23:13:00+03:00

2025-07-03T23:22:00+03:00

замбия

восточная провинция (саудовская аравия)

в мире

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Две пожилых туристки погибли в результате нападения слонихи на сафари в Замбии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу полиции Восточной провинции страны Робертсона Мвимбу. "Две пожилые туристки в Замбии в четверг были убиты слоном во время пешего сафари в национальном парке", - говорится в материале агентства. По словам Мвимбы, погибшие - 68-летняя британка и 67-летняя новозеландка. Как сообщает полиция, слониха, рядом с которой был слоненок, набросилась на женщин, из-за чего они обе скончались на месте. Агентство отмечает, что слонихи известны тем, что ревностно защищают своих детенышей и могут проявлять агрессию в отношении всего, что, на их взгляд, представляет угрозу. Как заявил Мвимба, гиды пытались остановить животное с помощью выстрелов, но у них не получилось. Слониха была ранена, добавил он.

замбия

восточная провинция (саудовская аравия)

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замбия, восточная провинция (саудовская аравия), в мире