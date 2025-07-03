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В Пензе трех человек заподозрили в создании вредоносной программы - РИА Новости, 03.07.2025
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17:26 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/chp-2027001116.html
В Пензе трех человек заподозрили в создании вредоносной программы
В Пензе трех человек заподозрили в создании вредоносной программы - РИА Новости, 03.07.2025
В Пензе трех человек заподозрили в создании вредоносной программы
Троих жителей Пензы подозревают в создании вредоносной программы, позволившей совершить крупное хищение с криптокошельков у граждан России и зарубежья, у... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:26:00+03:00
2025-07-03T17:26:00+03:00
происшествия
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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Троих жителей Пензы подозревают в создании вредоносной программы, позволившей совершить крупное хищение с криптокошельков у граждан России и зарубежья, у фигурантов изъяли более 250 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. "Пресечена противоправная деятельность трех жителей Пензы, 1998, 1975, 1998 годов рождения… Установлено, что злоумышленники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстной заинтересованности создали и разместили на интернет-сайтах вредоносное программное обеспечение с целью хищения у граждан России и зарубежья криптовалютных активов", - говорится в сообщении. Полиция на основании материалов УФСБ возбудила дело по части 2 статьи 273 УК РФ "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности". Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. "В процессе проведения обысков по местам их жительства изъято свыше 10 единиц компьютерной техники, 28 мобильных устройств, 24 носителя информации, 34 банковские карты, 4 аппаратных кошелька для хранения криптовалютных активов, 2 физических устройства для хранения так называемых "сид-фраз" от криптовалютных кошельков, денежные средства, в том числе в криптовалюте, на общую сумму свыше 250 миллионов рублей. Инициирован арест банковских счетов, криптовалютных активов, движимого и недвижимого имущества фигурантов, полученного преступным путем", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантов.
https://ria.ru/20250327/saratov-2007628313.html
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происшествия, технологии, россия, пенза
Происшествия, Технологии, Россия, Пенза
В Пензе трех человек заподозрили в создании вредоносной программы

У 3 жителей Пензы изъяли 250 млн рублей из-за подозрения в краже криптовалют

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / ФСБ России
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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Троих жителей Пензы подозревают в создании вредоносной программы, позволившей совершить крупное хищение с криптокошельков у граждан России и зарубежья, у фигурантов изъяли более 250 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность трех жителей Пензы, 1998, 1975, 1998 годов рождения… Установлено, что злоумышленники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстной заинтересованности создали и разместили на интернет-сайтах вредоносное программное обеспечение с целью хищения у граждан России и зарубежья криптовалютных активов", - говорится в сообщении.
Полиция на основании материалов УФСБ возбудила дело по части 2 статьи 273 УК РФ "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности". Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
"В процессе проведения обысков по местам их жительства изъято свыше 10 единиц компьютерной техники, 28 мобильных устройств, 24 носителя информации, 34 банковские карты, 4 аппаратных кошелька для хранения криптовалютных активов, 2 физических устройства для хранения так называемых "сид-фраз" от криптовалютных кошельков, денежные средства, в том числе в криптовалюте, на общую сумму свыше 250 миллионов рублей. Инициирован арест банковских счетов, криптовалютных активов, движимого и недвижимого имущества фигурантов, полученного преступным путем", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантов.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
МВД сообщило о задержании предполагаемых разработчиков ПО "Мамонт"
27 марта, 10:27
 
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