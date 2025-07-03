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В Чикаго три человека умерли при стрельбе у ночного клуба
В Чикаго три человека умерли при стрельбе у ночного клуба - РИА Новости, 03.07.2025
В Чикаго три человека умерли при стрельбе у ночного клуба
По меньшей мере три человека погибли, ещё 16 получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в американском городе Чикаго, сообщает телеканал CBS со... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:45:00+03:00
2025-07-03T11:45:00+03:00
2025-07-03T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, ещё 16 получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в американском городе Чикаго, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. "Минимум три человека погибли и другие 16 получили ранения в массовой стрельбе, которая произошла у ночного клуба в центре Чикаго поздно вечером в среду (по местному времени - ред.)", - говорится в сообщении. По данным телеканала, огонь по лицам, выходившим из ночного клуба, открыли неизвестные, проезжавшие на автомобиле. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.
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в мире, чикаго
В Чикаго три человека умерли при стрельбе у ночного клуба
CBS: при стрельбе у ночного клуба в Чикаго погибли 3 человека, 16 ранены