https://ria.ru/20250703/chikago-2026901233.html

В Чикаго три человека умерли при стрельбе у ночного клуба

В Чикаго три человека умерли при стрельбе у ночного клуба - РИА Новости, 03.07.2025

В Чикаго три человека умерли при стрельбе у ночного клуба

По меньшей мере три человека погибли, ещё 16 получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в американском городе Чикаго, сообщает телеканал CBS со... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:45:00+03:00

2025-07-03T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, ещё 16 получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в американском городе Чикаго, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. "Минимум три человека погибли и другие 16 получили ранения в массовой стрельбе, которая произошла у ночного клуба в центре Чикаго поздно вечером в среду (по местному времени - ред.)", - говорится в сообщении. По данным телеканала, огонь по лицам, выходившим из ночного клуба, открыли неизвестные, проезжавшие на автомобиле. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.

https://ria.ru/20250323/tehas-2006809945.html

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в мире, чикаго