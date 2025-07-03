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В Чикаго три человека умерли при стрельбе у ночного клуба - РИА Новости, 03.07.2025
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11:45 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/chikago-2026901233.html
В Чикаго три человека умерли при стрельбе у ночного клуба
В Чикаго три человека умерли при стрельбе у ночного клуба - РИА Новости, 03.07.2025
В Чикаго три человека умерли при стрельбе у ночного клуба
По меньшей мере три человека погибли, ещё 16 получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в американском городе Чикаго, сообщает телеканал CBS со... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:45:00+03:00
2025-07-03T11:45:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, ещё 16 получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в американском городе Чикаго, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. "Минимум три человека погибли и другие 16 получили ранения в массовой стрельбе, которая произошла у ночного клуба в центре Чикаго поздно вечером в среду (по местному времени - ред.)", - говорится в сообщении. По данным телеканала, огонь по лицам, выходившим из ночного клуба, открыли неизвестные, проезжавшие на автомобиле. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.
https://ria.ru/20250323/tehas-2006809945.html
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в мире, чикаго
В мире, Чикаго
В Чикаго три человека умерли при стрельбе у ночного клуба

CBS: при стрельбе у ночного клуба в Чикаго погибли 3 человека, 16 ранены

© AP Photo / Nam Y. HuhПолицейская машина в Чикаго
Полицейская машина в Чикаго - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Nam Y. Huh
Полицейская машина в Чикаго. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, ещё 16 получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в американском городе Чикаго, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
"Минимум три человека погибли и другие 16 получили ранения в массовой стрельбе, которая произошла у ночного клуба в центре Чикаго поздно вечером в среду (по местному времени - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, огонь по лицам, выходившим из ночного клуба, открыли неизвестные, проезжавшие на автомобиле.
Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Техасе шесть человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
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