https://ria.ru/20250703/but-2026916984.html
Виктор Бут: дружеские отношения России и КНР глубже, чем в советское время
Виктор Бут: дружеские отношения России и КНР глубже, чем в советское время - РИА Новости, 03.07.2025
Виктор Бут: дружеские отношения России и КНР глубже, чем в советское время
Выставка художественных работ Виктора Бута, известного российского предпринимателя, депутата Законодательного собрания Ульяновской области, члена Творческого... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:00:00+03:00
2025-07-03T14:00:00+03:00
2025-07-03T14:00:00+03:00
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Выставка художественных работ Виктора Бута, известного российского предпринимателя, депутата Законодательного собрания Ульяновской области, члена Творческого Союза художников России и амбассадора российско-китайского культурного диалога открывается в четверг в Пекине. Экспозиция под названием "Берег мой тонкой линией" состоит из более 50 картин из числа 300 художественных работ, созданных Бутом в американской тюрьме, в которой он находился около 15 лет по обвинениям, сфабрикованным спецслужбами США. Выставка, ранее показанная больше 10 раз в России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Севастополе, Чите и Рязани, является первым мероприятием долгосрочного выставочного проекта "Русские сезоны" Виктора Бута в Китае. Корреспондент РИА Новости Евгений Беленький, много лет лично знакомый с Бутом, поговорил с российским предпринимателем и общественным деятелем перед открытием выставки о ее экспозиции и восприятии в Китае составляющих выставку картин.– Расскажи пожалуйста, какие ощущения ты испытываешь перед открытием выставки в Китае?– Во-первых, конечно, волнение. Хочется, чтобы все прошло идеально. У нас идет перекрестный год культуры КНР и Российской Федерации. Беспрецедентные отношения с нашим соседом китайским, самые тесные, самые дружественные отношения в истории контактов России и Китая, особенно в области экономики, в политической сфере. Мы видим, сколько сейчас китайских компаний пришло на российский рынок, мы видим, как активно наши компании выходят на китайский рынок, видим студенческие обмены, научные связи.Здесь культура, конечно, – важный элемент, так как несмотря на то, что последние 60-80 лет так много обменов и понимания КНР, но КНР так быстро и сильно изменилась за последние 30 лет, что и у нас, и у китайцев довольно мало представления друг о друге в культурном плане и в плане того, что происходит. Во-первых, это языковой барьер, он традиционно является главной сложностью. Тем не менее, отношения в сфере культуры развиваются, многое делается. И мы хотим внести свой вклад в этот процесс. Этой выставкой мы хотим открыть серию выставок, "Русских сезонов". Наша задача – знакомить Китай с творчеством как профессиональных, так и непрофессиональных художников России. Планируются и дальнейшие тематические мероприятия, которые мы будем обсуждать с нашими китайскими партнерами, организаторами выставки, будем выяснять, что было бы наиболее интересно китайцам. Тут могут быть варианты, например, народное творчество России – Хохлома, Дымковская игрушка, что-то еще из русских традиционных народных промыслов.Мы считаем, например, что для китайцев было бы интересно, если бы мы привезли фотовыставку, которая побывала в космосе, единственная выставка, которая прошла на Международной космической станции. Было бы интересно показать то искусство, которое вдохновлено человеческим трудом, экспозицию из серии выставок "Искусство труда", которые каждый год проходят в Новой Третьяковке по итогам Фестиваля идейного позитивного искусства "Время, вперед!", и все это можно реализовать в рамках выставочного проекта "Русских сезонов".– Как китайцы воспринимают тот факт, что большая часть картин, которые ты показываешь, была написана в американской тюрьме, где ты находился по сфабрикованным обвинениям?– Очень интересно, во-первых, то, что, оказывается, в китайском сегменте TikTok очень много роликов про меня. Там эта тема долго раскручивалась, мы в прошлом году тоже подключились и дали еще больше материалов, рассказывающих о том, что реально происходило со мной. Там было несколько сюжетов.Для меня было удивительно, что я оказался довольно популярным человеком в Китае. Оказалось, что китайцам интересна моя история, реальная история, рассказанная мною самим. Эта выставка – это как раз один из таких рассказов, возможностей рассказать китайцам реальную историю Виктора Бута. Самое главное здесь, конечно, то, что сейчас и Россия, и Китай находятся под прицелом всего коллективного Запада, особенно США, поэтому здесь не только позиции нашей внешней политики совпадают, но и, наверное, будущее наших двух стран будет взаимосвязанным, и в этом плане, я думаю, что проведение такой выставки в Китае – это не столько даже про искусство, сколько про то, что сейчас происходит в мире, когда Соединенные Штаты, коллективный Запад, пытались давить сначала на конкретных людей прежде, чем перейти к давлению на наши страны.Мы знаем, что, помимо моего случая, было еще много незаконных задержаний граждан России в третьих странах, и также знаем, что то же самое было направлено и против китайских граждан. В этой связи можно вспомнить, в первую очередь, случай с финансовым директором китайской компании Huawei. Были и другие случаи. В результате публичное мнение китайцев и россиян сходится на том, что США ведут себя по-бандитски, и им нужно свое поведение изменить, если мы все, включая США, действительно хотим нормальных отношений в мире.– Как происходил отбор картин для выставки в Китае?– Мы привезли в Китай все картины, которые показывались на выставке в Санкт-Петербурге, это наиболее полная выставочная коллекция, в которую добавлены картины, которые до выставки в Санкт-Петербурге в экспозицию не входили. Надеюсь, что все картины будут интересны нашим китайским посетителям.– У тебя есть серия портретов киногероев, героев советских фильмов, и эти именно фильмы переведены на китайский язык и хорошо известны в Китае. Эти картины входят в состав экспозиции?– Да, наши кураторы выставки вместе с китайскими кураторами сделали специальные QR-коды и интернет-ссылки на кинофильмы, герои которых изображены на картинах этой серии, чтобы посетителям было проще увидеть и вспомнить те сцены из известных фильмов, которые стали основой для каждой картины. К этим картинам мы также подготовили цитаты из фильмов на китайском языке. Это тоже то, что объединяет нас – советское прошлое, добрые воспоминания, которые органично влились в нынешние наши отношения с Китаем. Сейчас дружеские отношения между Россией и Китаем, мне кажется, даже глубже, чем были в советское время.– Расскажи об этом по подробнее, пожалуйста. Каковы твои впечатления от того, как китайцы сейчас относятся к советскому периоду нашей дружбы?– По моим личным впечатлениям и опыту общения, конечно, старшего поколения в той или иной степени непосредственно коснулись отношения между КНР и СССР. Многие учили русский язык, многие бывали в России, работали в России. А что касается молодежи – для молодых китайцев важно, не забывая о наследии советско-китайской дружбы и поддерживая заложенные в прошлом традиции, также выстраивать дружеские отношения с Россией, вписывая новую главу в книгу нашей многолетней дружбы.Ведь очень многое, что было нажито в советский период дружбы наших стран и народов, сейчас продолжается. Очень важно, что китайцы и сегодня ценят, что Советский Союз помог им в 1950-1960-е годы заложить ту индустриальную базу, которая и сейчас работает, которая помогла Китаю стать одним из мировых лидеров в производстве и технологиях. Молодые китайцы сегодня говорят и о том, что в Китае помнят, что именно советская модель образования помогла Китаю сделать такой прорыв в технологиях, в науке. Высоко ценится в КНР и наша школа живописи, балета, классической музыки. Сейчас в России обучается очень много китайских студентов на направлениях, связанных с культурой, в частности – в художественных вузах Санкт-Петербурга и Москвы. Так что здесь, пожалуй, уже сформировалась новая когорта из тех, кто обучался в России, кто знает русский язык и всегда будут понимать Россию.– Давай вернемся на минуту к TikTok. Это ведь, прежде всего, молодежь, и эта молодежь, как оказалось, интересуется твоей историей?– Да, это так. Многие ролики (в китайском сегменте TikTok – ред.), рассказывающие мою историю, получали большое количество просмотров, в том числе и те, которые мы размещали на моем аккаунте. В своем аккаунте я также иногда отвечаю на вопросы китайской аудитории, размещаю и другой контент, который может быть интересен нашим друзьям. Например, разместил там недавно несколько видеороликов с Парада в честь 80-летия Победы, на котором мне посчастливилось присутствовать. Эти ролики вызвали множество "лайков" китайских тиктокеров.– Еще один вопрос, связанный не столько с начинающейся выставкой, сколько с представленными на ней картинами. Ведь у этих картин своя очень интересная судьба, например, то, как эти работы, написанные в американской тюрьме, попали в Россию?– Да, путь этих картин в Россию был непрост. Часть работ была утрачена, так как американская сторона не передала их России. Те работы, которые составили выставку, попали в Россию во многом благодаря усилиям наших дипломатов. Так что тем, что эта и все предыдущие выставки состоялись, мы в большой мере обязаны сотрудникам генерального консульства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые сохранили мои работы, привезли их в Россию и передали моей семье. За это им огромная искренняя благодарность!– Ты, конечно, знаешь о ситуации с нашими журналистами в Азербайджане. Есть ли какие-то параллели между тем, как с ними обходятся азербайджанские власти, и тем, как с тобой обходились в США? Например, с тем, как не учитываются заболевания и не оказывается медицинская помощь? Или как к ним не допускают работников российской консульской службы?– Да, конечно, слежу за ситуацией. Параллели, конечно, некоторые есть. Но даже в американской тюрьме, если вспомнить самый худший период, первое время нахождения в США, в центре предварительного заключения в Нью-Йорке, все-таки физических нападений, побоев и чего-то подобного не было. Были проблемы со своевременностью оказания медицинской помощи. А то, что делают сейчас с российскими журналистами в Азербайджане, который мы всегда считали дружественной нам страной, говорит о каком-то тектоническом разломе, который сейчас происходит на наших глазах. Такие действия по отношению к журналистам – применение физического насилия при задержании и публичное предъявление необоснованных обвинений – могут вызывать только возмущение. Я уверен, что те люди во властных структурах Азербайджана, которые дали команду сделать все это именно в такой форме, прекрасно понимают, какие будут последствия, и, тем не менее, они на это идут.
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россия, китай, сша, виктор бут, tiktok, huawei technologies, интервью
Россия, Китай, США, Виктор Бут, TikTok, Huawei Technologies, Интервью
Выставка художественных работ Виктора Бута, известного российского предпринимателя, депутата Законодательного собрания Ульяновской области, члена Творческого Союза художников России и амбассадора российско-китайского культурного диалога открывается в четверг в Пекине. Экспозиция под названием "Берег мой тонкой линией" состоит из более 50 картин из числа 300 художественных работ, созданных Бутом в американской тюрьме, в которой он находился около 15 лет по обвинениям, сфабрикованным спецслужбами США. Выставка, ранее показанная больше 10 раз в России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Севастополе, Чите и Рязани, является первым мероприятием долгосрочного выставочного проекта "Русские сезоны" Виктора Бута в Китае. Корреспондент РИА Новости Евгений Беленький, много лет лично знакомый с Бутом, поговорил с российским предпринимателем и общественным деятелем перед открытием выставки о ее экспозиции и восприятии в Китае составляющих выставку картин.
– Расскажи пожалуйста, какие ощущения ты испытываешь перед открытием выставки в Китае?
– Во-первых, конечно, волнение. Хочется, чтобы все прошло идеально. У нас идет перекрестный год культуры КНР и Российской Федерации. Беспрецедентные отношения с нашим соседом китайским, самые тесные, самые дружественные отношения в истории контактов России и Китая, особенно в области экономики, в политической сфере. Мы видим, сколько сейчас китайских компаний пришло на российский рынок, мы видим, как активно наши компании выходят на китайский рынок, видим студенческие обмены, научные связи.
Здесь культура, конечно, – важный элемент, так как несмотря на то, что последние 60-80 лет так много обменов и понимания КНР, но КНР так быстро и сильно изменилась за последние 30 лет, что и у нас, и у китайцев довольно мало представления друг о друге в культурном плане и в плане того, что происходит. Во-первых, это языковой барьер, он традиционно является главной сложностью. Тем не менее, отношения в сфере культуры развиваются, многое делается. И мы хотим внести свой вклад в этот процесс. Этой выставкой мы хотим открыть серию выставок, "Русских сезонов". Наша задача – знакомить Китай с творчеством как профессиональных, так и непрофессиональных художников России. Планируются и дальнейшие тематические мероприятия, которые мы будем обсуждать с нашими китайскими партнерами, организаторами выставки, будем выяснять, что было бы наиболее интересно китайцам. Тут могут быть варианты, например, народное творчество России – Хохлома, Дымковская игрушка, что-то еще из русских традиционных народных промыслов.
Мы считаем, например, что для китайцев было бы интересно, если бы мы привезли фотовыставку, которая побывала в космосе, единственная выставка, которая прошла на Международной космической станции. Было бы интересно показать то искусство, которое вдохновлено человеческим трудом, экспозицию из серии выставок "Искусство труда", которые каждый год проходят в Новой Третьяковке по итогам Фестиваля идейного позитивного искусства "Время, вперед!", и все это можно реализовать в рамках выставочного проекта "Русских сезонов".
– Как китайцы воспринимают тот факт, что большая часть картин, которые ты показываешь, была написана в американской тюрьме, где ты находился по сфабрикованным обвинениям?
– Очень интересно, во-первых, то, что, оказывается, в китайском сегменте TikTok очень много роликов про меня. Там эта тема долго раскручивалась, мы в прошлом году тоже подключились и дали еще больше материалов, рассказывающих о том, что реально происходило со мной. Там было несколько сюжетов.
Для меня было удивительно, что я оказался довольно популярным человеком в Китае. Оказалось, что китайцам интересна моя история, реальная история, рассказанная мною самим. Эта выставка – это как раз один из таких рассказов, возможностей рассказать китайцам реальную историю Виктора Бута. Самое главное здесь, конечно, то, что сейчас и Россия, и Китай находятся под прицелом всего коллективного Запада, особенно США, поэтому здесь не только позиции нашей внешней политики совпадают, но и, наверное, будущее наших двух стран будет взаимосвязанным, и в этом плане, я думаю, что проведение такой выставки в Китае – это не столько даже про искусство, сколько про то, что сейчас происходит в мире, когда Соединенные Штаты, коллективный Запад, пытались давить сначала на конкретных людей прежде, чем перейти к давлению на наши страны.
Мы знаем, что, помимо моего случая, было еще много незаконных задержаний граждан России в третьих странах, и также знаем, что то же самое было направлено и против китайских граждан. В этой связи можно вспомнить, в первую очередь, случай с финансовым директором китайской компании Huawei. Были и другие случаи. В результате публичное мнение китайцев и россиян сходится на том, что США ведут себя по-бандитски, и им нужно свое поведение изменить, если мы все, включая США, действительно хотим нормальных отношений в мире.
– Как происходил отбор картин для выставки в Китае?
– Мы привезли в Китай все картины, которые показывались на выставке в Санкт-Петербурге, это наиболее полная выставочная коллекция, в которую добавлены картины, которые до выставки в Санкт-Петербурге в экспозицию не входили. Надеюсь, что все картины будут интересны нашим китайским посетителям.
– У тебя есть серия портретов киногероев, героев советских фильмов, и эти именно фильмы переведены на китайский язык и хорошо известны в Китае. Эти картины входят в состав экспозиции?
– Да, наши кураторы выставки вместе с китайскими кураторами сделали специальные QR-коды и интернет-ссылки на кинофильмы, герои которых изображены на картинах этой серии, чтобы посетителям было проще увидеть и вспомнить те сцены из известных фильмов, которые стали основой для каждой картины. К этим картинам мы также подготовили цитаты из фильмов на китайском языке. Это тоже то, что объединяет нас – советское прошлое, добрые воспоминания, которые органично влились в нынешние наши отношения с Китаем. Сейчас дружеские отношения между Россией и Китаем, мне кажется, даже глубже, чем были в советское время.
– Расскажи об этом по подробнее, пожалуйста. Каковы твои впечатления от того, как китайцы сейчас относятся к советскому периоду нашей дружбы?
– По моим личным впечатлениям и опыту общения, конечно, старшего поколения в той или иной степени непосредственно коснулись отношения между КНР и СССР. Многие учили русский язык, многие бывали в России, работали в России. А что касается молодежи – для молодых китайцев важно, не забывая о наследии советско-китайской дружбы и поддерживая заложенные в прошлом традиции, также выстраивать дружеские отношения с Россией, вписывая новую главу в книгу нашей многолетней дружбы.
Ведь очень многое, что было нажито в советский период дружбы наших стран и народов, сейчас продолжается. Очень важно, что китайцы и сегодня ценят, что Советский Союз помог им в 1950-1960-е годы заложить ту индустриальную базу, которая и сейчас работает, которая помогла Китаю стать одним из мировых лидеров в производстве и технологиях. Молодые китайцы сегодня говорят и о том, что в Китае помнят, что именно советская модель образования помогла Китаю сделать такой прорыв в технологиях, в науке. Высоко ценится в КНР и наша школа живописи, балета, классической музыки. Сейчас в России обучается очень много китайских студентов на направлениях, связанных с культурой, в частности – в художественных вузах Санкт-Петербурга и Москвы. Так что здесь, пожалуй, уже сформировалась новая когорта из тех, кто обучался в России, кто знает русский язык и всегда будут понимать Россию.
– Давай вернемся на минуту к TikTok. Это ведь, прежде всего, молодежь, и эта молодежь, как оказалось, интересуется твоей историей?
– Да, это так. Многие ролики (в китайском сегменте TikTok – ред.), рассказывающие мою историю, получали большое количество просмотров, в том числе и те, которые мы размещали на моем аккаунте. В своем аккаунте я также иногда отвечаю на вопросы китайской аудитории, размещаю и другой контент, который может быть интересен нашим друзьям. Например, разместил там недавно несколько видеороликов с Парада в честь 80-летия Победы, на котором мне посчастливилось присутствовать. Эти ролики вызвали множество "лайков" китайских тиктокеров.
– Еще один вопрос, связанный не столько с начинающейся выставкой, сколько с представленными на ней картинами. Ведь у этих картин своя очень интересная судьба, например, то, как эти работы, написанные в американской тюрьме, попали в Россию?
– Да, путь этих картин в Россию был непрост. Часть работ была утрачена, так как американская сторона не передала их России. Те работы, которые составили выставку, попали в Россию во многом благодаря усилиям наших дипломатов. Так что тем, что эта и все предыдущие выставки состоялись, мы в большой мере обязаны сотрудникам генерального консульства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые сохранили мои работы, привезли их в Россию и передали моей семье. За это им огромная искренняя благодарность!
– Ты, конечно, знаешь о ситуации с нашими журналистами в Азербайджане. Есть ли какие-то параллели между тем, как с ними обходятся азербайджанские власти, и тем, как с тобой обходились в США? Например, с тем, как не учитываются заболевания и не оказывается медицинская помощь? Или как к ним не допускают работников российской консульской службы?
– Да, конечно, слежу за ситуацией. Параллели, конечно, некоторые есть. Но даже в американской тюрьме, если вспомнить самый худший период, первое время нахождения в США, в центре предварительного заключения в Нью-Йорке, все-таки физических нападений, побоев и чего-то подобного не было. Были проблемы со своевременностью оказания медицинской помощи. А то, что делают сейчас с российскими журналистами в Азербайджане, который мы всегда считали дружественной нам страной, говорит о каком-то тектоническом разломе, который сейчас происходит на наших глазах. Такие действия по отношению к журналистам – применение физического насилия при задержании и публичное предъявление необоснованных обвинений – могут вызывать только возмущение. Я уверен, что те люди во властных структурах Азербайджана, которые дали команду сделать все это именно в такой форме, прекрасно понимают, какие будут последствия, и, тем не менее, они на это идут.