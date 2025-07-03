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Виктор Бут: дружеские отношения России и КНР глубже, чем в советское время

Виктор Бут: дружеские отношения России и КНР глубже, чем в советское время - РИА Новости, 03.07.2025

Виктор Бут: дружеские отношения России и КНР глубже, чем в советское время

Выставка художественных работ Виктора Бута, известного российского предпринимателя, депутата Законодательного собрания Ульяновской области, члена Творческого... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:00:00+03:00

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2025-07-03T14:00:00+03:00

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Выставка художественных работ Виктора Бута, известного российского предпринимателя, депутата Законодательного собрания Ульяновской области, члена Творческого Союза художников России и амбассадора российско-китайского культурного диалога открывается в четверг в Пекине. Экспозиция под названием "Берег мой тонкой линией" состоит из более 50 картин из числа 300 художественных работ, созданных Бутом в американской тюрьме, в которой он находился около 15 лет по обвинениям, сфабрикованным спецслужбами США. Выставка, ранее показанная больше 10 раз в России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Севастополе, Чите и Рязани, является первым мероприятием долгосрочного выставочного проекта "Русские сезоны" Виктора Бута в Китае. Корреспондент РИА Новости Евгений Беленький, много лет лично знакомый с Бутом, поговорил с российским предпринимателем и общественным деятелем перед открытием выставки о ее экспозиции и восприятии в Китае составляющих выставку картин.– Расскажи пожалуйста, какие ощущения ты испытываешь перед открытием выставки в Китае?– Во-первых, конечно, волнение. Хочется, чтобы все прошло идеально. У нас идет перекрестный год культуры КНР и Российской Федерации. Беспрецедентные отношения с нашим соседом китайским, самые тесные, самые дружественные отношения в истории контактов России и Китая, особенно в области экономики, в политической сфере. Мы видим, сколько сейчас китайских компаний пришло на российский рынок, мы видим, как активно наши компании выходят на китайский рынок, видим студенческие обмены, научные связи.Здесь культура, конечно, – важный элемент, так как несмотря на то, что последние 60-80 лет так много обменов и понимания КНР, но КНР так быстро и сильно изменилась за последние 30 лет, что и у нас, и у китайцев довольно мало представления друг о друге в культурном плане и в плане того, что происходит. Во-первых, это языковой барьер, он традиционно является главной сложностью. Тем не менее, отношения в сфере культуры развиваются, многое делается. И мы хотим внести свой вклад в этот процесс. Этой выставкой мы хотим открыть серию выставок, "Русских сезонов". Наша задача – знакомить Китай с творчеством как профессиональных, так и непрофессиональных художников России. Планируются и дальнейшие тематические мероприятия, которые мы будем обсуждать с нашими китайскими партнерами, организаторами выставки, будем выяснять, что было бы наиболее интересно китайцам. Тут могут быть варианты, например, народное творчество России – Хохлома, Дымковская игрушка, что-то еще из русских традиционных народных промыслов.Мы считаем, например, что для китайцев было бы интересно, если бы мы привезли фотовыставку, которая побывала в космосе, единственная выставка, которая прошла на Международной космической станции. Было бы интересно показать то искусство, которое вдохновлено человеческим трудом, экспозицию из серии выставок "Искусство труда", которые каждый год проходят в Новой Третьяковке по итогам Фестиваля идейного позитивного искусства "Время, вперед!", и все это можно реализовать в рамках выставочного проекта "Русских сезонов".– Как китайцы воспринимают тот факт, что большая часть картин, которые ты показываешь, была написана в американской тюрьме, где ты находился по сфабрикованным обвинениям?– Очень интересно, во-первых, то, что, оказывается, в китайском сегменте TikTok очень много роликов про меня. Там эта тема долго раскручивалась, мы в прошлом году тоже подключились и дали еще больше материалов, рассказывающих о том, что реально происходило со мной. Там было несколько сюжетов.Для меня было удивительно, что я оказался довольно популярным человеком в Китае. Оказалось, что китайцам интересна моя история, реальная история, рассказанная мною самим. Эта выставка – это как раз один из таких рассказов, возможностей рассказать китайцам реальную историю Виктора Бута. Самое главное здесь, конечно, то, что сейчас и Россия, и Китай находятся под прицелом всего коллективного Запада, особенно США, поэтому здесь не только позиции нашей внешней политики совпадают, но и, наверное, будущее наших двух стран будет взаимосвязанным, и в этом плане, я думаю, что проведение такой выставки в Китае – это не столько даже про искусство, сколько про то, что сейчас происходит в мире, когда Соединенные Штаты, коллективный Запад, пытались давить сначала на конкретных людей прежде, чем перейти к давлению на наши страны.Мы знаем, что, помимо моего случая, было еще много незаконных задержаний граждан России в третьих странах, и также знаем, что то же самое было направлено и против китайских граждан. В этой связи можно вспомнить, в первую очередь, случай с финансовым директором китайской компании Huawei. Были и другие случаи. В результате публичное мнение китайцев и россиян сходится на том, что США ведут себя по-бандитски, и им нужно свое поведение изменить, если мы все, включая США, действительно хотим нормальных отношений в мире.– Как происходил отбор картин для выставки в Китае?– Мы привезли в Китай все картины, которые показывались на выставке в Санкт-Петербурге, это наиболее полная выставочная коллекция, в которую добавлены картины, которые до выставки в Санкт-Петербурге в экспозицию не входили. Надеюсь, что все картины будут интересны нашим китайским посетителям.– У тебя есть серия портретов киногероев, героев советских фильмов, и эти именно фильмы переведены на китайский язык и хорошо известны в Китае. Эти картины входят в состав экспозиции?– Да, наши кураторы выставки вместе с китайскими кураторами сделали специальные QR-коды и интернет-ссылки на кинофильмы, герои которых изображены на картинах этой серии, чтобы посетителям было проще увидеть и вспомнить те сцены из известных фильмов, которые стали основой для каждой картины. К этим картинам мы также подготовили цитаты из фильмов на китайском языке. Это тоже то, что объединяет нас – советское прошлое, добрые воспоминания, которые органично влились в нынешние наши отношения с Китаем. Сейчас дружеские отношения между Россией и Китаем, мне кажется, даже глубже, чем были в советское время.– Расскажи об этом по подробнее, пожалуйста. Каковы твои впечатления от того, как китайцы сейчас относятся к советскому периоду нашей дружбы?– По моим личным впечатлениям и опыту общения, конечно, старшего поколения в той или иной степени непосредственно коснулись отношения между КНР и СССР. Многие учили русский язык, многие бывали в России, работали в России. А что касается молодежи – для молодых китайцев важно, не забывая о наследии советско-китайской дружбы и поддерживая заложенные в прошлом традиции, также выстраивать дружеские отношения с Россией, вписывая новую главу в книгу нашей многолетней дружбы.Ведь очень многое, что было нажито в советский период дружбы наших стран и народов, сейчас продолжается. Очень важно, что китайцы и сегодня ценят, что Советский Союз помог им в 1950-1960-е годы заложить ту индустриальную базу, которая и сейчас работает, которая помогла Китаю стать одним из мировых лидеров в производстве и технологиях. Молодые китайцы сегодня говорят и о том, что в Китае помнят, что именно советская модель образования помогла Китаю сделать такой прорыв в технологиях, в науке. Высоко ценится в КНР и наша школа живописи, балета, классической музыки. Сейчас в России обучается очень много китайских студентов на направлениях, связанных с культурой, в частности – в художественных вузах Санкт-Петербурга и Москвы. Так что здесь, пожалуй, уже сформировалась новая когорта из тех, кто обучался в России, кто знает русский язык и всегда будут понимать Россию.– Давай вернемся на минуту к TikTok. Это ведь, прежде всего, молодежь, и эта молодежь, как оказалось, интересуется твоей историей?– Да, это так. Многие ролики (в китайском сегменте TikTok – ред.), рассказывающие мою историю, получали большое количество просмотров, в том числе и те, которые мы размещали на моем аккаунте. В своем аккаунте я также иногда отвечаю на вопросы китайской аудитории, размещаю и другой контент, который может быть интересен нашим друзьям. Например, разместил там недавно несколько видеороликов с Парада в честь 80-летия Победы, на котором мне посчастливилось присутствовать. Эти ролики вызвали множество "лайков" китайских тиктокеров.– Еще один вопрос, связанный не столько с начинающейся выставкой, сколько с представленными на ней картинами. Ведь у этих картин своя очень интересная судьба, например, то, как эти работы, написанные в американской тюрьме, попали в Россию?– Да, путь этих картин в Россию был непрост. Часть работ была утрачена, так как американская сторона не передала их России. Те работы, которые составили выставку, попали в Россию во многом благодаря усилиям наших дипломатов. Так что тем, что эта и все предыдущие выставки состоялись, мы в большой мере обязаны сотрудникам генерального консульства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые сохранили мои работы, привезли их в Россию и передали моей семье. За это им огромная искренняя благодарность!– Ты, конечно, знаешь о ситуации с нашими журналистами в Азербайджане. Есть ли какие-то параллели между тем, как с ними обходятся азербайджанские власти, и тем, как с тобой обходились в США? Например, с тем, как не учитываются заболевания и не оказывается медицинская помощь? Или как к ним не допускают работников российской консульской службы?– Да, конечно, слежу за ситуацией. Параллели, конечно, некоторые есть. Но даже в американской тюрьме, если вспомнить самый худший период, первое время нахождения в США, в центре предварительного заключения в Нью-Йорке, все-таки физических нападений, побоев и чего-то подобного не было. Были проблемы со своевременностью оказания медицинской помощи. А то, что делают сейчас с российскими журналистами в Азербайджане, который мы всегда считали дружественной нам страной, говорит о каком-то тектоническом разломе, который сейчас происходит на наших глазах. Такие действия по отношению к журналистам – применение физического насилия при задержании и публичное предъявление необоснованных обвинений – могут вызывать только возмущение. Я уверен, что те люди во властных структурах Азербайджана, которые дали команду сделать все это именно в такой форме, прекрасно понимают, какие будут последствия, и, тем не менее, они на это идут.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, сша, виктор бут, tiktok, huawei technologies, интервью