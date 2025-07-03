Бут рассказал о судьбе картин, написанных им в американской тюрьме
Бизнесмен Бут: написанные в США картины вывезли оттуда российские дипломаты
Виктор Бут. Архивное фото
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БАНГКОК, 3 июл - РИА Новости. Виктор Бут, известный российский предприниматель, депутат, член Творческого союза художников России и амбассадор российско-китайского культурного диалога, рассказал в интервью РИА Новости перед открытием выставки его художественных работ в Пекине, что его картины, написанные в американской тюрьме и представленные на выставке, вывезли из США российские дипломаты.
Виктор Бут провел почти 15 лет в заключении в США по сфабрикованным американскими спецслужбами обвинениям. В федеральной тюрьме "Мэрион", штат Иллинойс, он написал более 300 художественных работ.
"Мои картины вывезли из США российские дипломаты", - сказал агентству Бут.
"Путь этих картин в Россию был непрост. Часть работ была утрачена, так как американская сторона не передала их России. Те работы, которые составили выставку, попали в Россию во многом благодаря усилиям наших дипломатов", - рассказал он.
"Так что тем, что эта и все предыдущие выставки состоялись, мы в большой мере обязаны сотрудникам генерального консульства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые сохранили мои работы, привезли их в Россию и передали моей семье. За это им огромная искренняя благодарность!" - сказал российский предприниматель и общественный деятель.
В четверг в Пекине открывается художественная выставка "Берег мой тонкой линией", на которой представлены более 50 картин, написанных Бутом в американской тюрьме. Эта экспозиция, в свою очередь, открывает долгосрочный выставочный проект "Русские сезоны" Виктора Бута в Китае, который сам автор определяет, как шанс взглянуть на мир глазами русского человека, попробовать окунуться в космос русской души и тем самым наладить доверительную смысловую коммуникацию.