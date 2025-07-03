Рейтинг@Mail.ru
Бут рассказал о судьбе картин, написанных им в американской тюрьме - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/but-2026863780.html
Бут рассказал о судьбе картин, написанных им в американской тюрьме
Бут рассказал о судьбе картин, написанных им в американской тюрьме - РИА Новости, 03.07.2025
Бут рассказал о судьбе картин, написанных им в американской тюрьме
Виктор Бут, известный российский предприниматель, депутат, член Творческого союза художников России и амбассадор российско-китайского культурного диалога,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:31:00+03:00
2025-07-03T08:31:00+03:00
виктор бут
сша
пекин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892233486_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_f767f0f342ba2e7801b357401c47e0c8.jpg
БАНГКОК, 3 июл - РИА Новости. Виктор Бут, известный российский предприниматель, депутат, член Творческого союза художников России и амбассадор российско-китайского культурного диалога, рассказал в интервью РИА Новости перед открытием выставки его художественных работ в Пекине, что его картины, написанные в американской тюрьме и представленные на выставке, вывезли из США российские дипломаты. Виктор Бут провел почти 15 лет в заключении в США по сфабрикованным американскими спецслужбами обвинениям. В федеральной тюрьме "Мэрион", штат Иллинойс, он написал более 300 художественных работ. "Мои картины вывезли из США российские дипломаты", - сказал агентству Бут. "Путь этих картин в Россию был непрост. Часть работ была утрачена, так как американская сторона не передала их России. Те работы, которые составили выставку, попали в Россию во многом благодаря усилиям наших дипломатов", - рассказал он. "Так что тем, что эта и все предыдущие выставки состоялись, мы в большой мере обязаны сотрудникам генерального консульства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые сохранили мои работы, привезли их в Россию и передали моей семье. За это им огромная искренняя благодарность!" - сказал российский предприниматель и общественный деятель. В четверг в Пекине открывается художественная выставка "Берег мой тонкой линией", на которой представлены более 50 картин, написанных Бутом в американской тюрьме. Эта экспозиция, в свою очередь, открывает долгосрочный выставочный проект "Русские сезоны" Виктора Бута в Китае, который сам автор определяет, как шанс взглянуть на мир глазами русского человека, попробовать окунуться в космос русской души и тем самым наладить доверительную смысловую коммуникацию.
https://ria.ru/20250422/portret-2012841076.html
https://ria.ru/20250413/hudozhnik-2011016340.html
сша
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892233486_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_63fc1ae1a121e0f8cd736bea7e4d3d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор бут, сша, пекин, россия, в мире
Виктор Бут, США, Пекин, Россия, В мире
Бут рассказал о судьбе картин, написанных им в американской тюрьме

Бизнесмен Бут: написанные в США картины вывезли оттуда российские дипломаты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Виктор Бут. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 3 июл - РИА Новости. Виктор Бут, известный российский предприниматель, депутат, член Творческого союза художников России и амбассадор российско-китайского культурного диалога, рассказал в интервью РИА Новости перед открытием выставки его художественных работ в Пекине, что его картины, написанные в американской тюрьме и представленные на выставке, вывезли из США российские дипломаты.
Виктор Бут провел почти 15 лет в заключении в США по сфабрикованным американскими спецслужбами обвинениям. В федеральной тюрьме "Мэрион", штат Иллинойс, он написал более 300 художественных работ.
Художник Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Художник назвал свой портрет Трампа частью миротворческого процесса
22 апреля, 20:37
"Мои картины вывезли из США российские дипломаты", - сказал агентству Бут.
"Путь этих картин в Россию был непрост. Часть работ была утрачена, так как американская сторона не передала их России. Те работы, которые составили выставку, попали в Россию во многом благодаря усилиям наших дипломатов", - рассказал он.
"Так что тем, что эта и все предыдущие выставки состоялись, мы в большой мере обязаны сотрудникам генерального консульства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые сохранили мои работы, привезли их в Россию и передали моей семье. За это им огромная искренняя благодарность!" - сказал российский предприниматель и общественный деятель.
В четверг в Пекине открывается художественная выставка "Берег мой тонкой линией", на которой представлены более 50 картин, написанных Бутом в американской тюрьме. Эта экспозиция, в свою очередь, открывает долгосрочный выставочный проект "Русские сезоны" Виктора Бута в Китае, который сам автор определяет, как шанс взглянуть на мир глазами русского человека, попробовать окунуться в космос русской души и тем самым наладить доверительную смысловую коммуникацию.
Граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Художник рассказал, как решил закрыть граффити "Техник" на стене Цоя
13 апреля, 16:42
 
Виктор БутСШАПекинРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала