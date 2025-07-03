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СМИ: четырех человек обвинили в нанесении ущерба самолетам ВВС Британии
СМИ: четырех человек обвинили в нанесении ущерба самолетам ВВС Британии - РИА Новости, 03.07.2025
СМИ: четырех человек обвинили в нанесении ущерба самолетам ВВС Британии
Четырем лицам в Великобритании официально предъявлены обвинения по делу о нанесении ущерба двум самолетам ВВС страны, сообщает телеканал Sky News, не уточняя... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T03:23:00+03:00
2025-07-03T03:23:00+03:00
2025-07-03T03:23:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четырем лицам в Великобритании официально предъявлены обвинения по делу о нанесении ущерба двум самолетам ВВС страны, сообщает телеканал Sky News, не уточняя источник. "Четырем людям были предъявлены обвинения после того, как двум самолетам Voyager на (базе ВВС – ред.) Брайз-Нортон был нанесен ущерб в размере 7 миллионов фунтов стерлингов (9,56 миллиона долларов – ред.)", - указывает телеканал. По его данным, расследование инцидента проводила антитеррористическая полиция. Этим людям предъявлены обвинения в сговоре для проникновения на закрытую территорию с целью, наносящей вред безопасности или интересам Великобритании, а также в сговоре с целью нанесения ущерба уголовного характера. Активисты 20 июня проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. Они заявили, что поводом послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе. В связи с инцидентом контртеррористическая полиция задержала несколько человек.
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в мире, великобритания, оксфордшир, кипр
В мире, Великобритания, Оксфордшир, Кипр
СМИ: четырех человек обвинили в нанесении ущерба самолетам ВВС Британии
Sky News: четырех человек обвинили в нанесении ущерба самолетам ВВС Британии