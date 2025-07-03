https://ria.ru/20250703/britanija-2026850877.html

СМИ: четырех человек обвинили в нанесении ущерба самолетам ВВС Британии

СМИ: четырех человек обвинили в нанесении ущерба самолетам ВВС Британии - РИА Новости, 03.07.2025

СМИ: четырех человек обвинили в нанесении ущерба самолетам ВВС Британии

Четырем лицам в Великобритании официально предъявлены обвинения по делу о нанесении ущерба двум самолетам ВВС страны, сообщает телеканал Sky News, не уточняя... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T03:23:00+03:00

2025-07-03T03:23:00+03:00

2025-07-03T03:23:00+03:00

в мире

великобритания

оксфордшир

кипр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_91d15e35928c68bdeec2172b5eb93287.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четырем лицам в Великобритании официально предъявлены обвинения по делу о нанесении ущерба двум самолетам ВВС страны, сообщает телеканал Sky News, не уточняя источник. "Четырем людям были предъявлены обвинения после того, как двум самолетам Voyager на (базе ВВС – ред.) Брайз-Нортон был нанесен ущерб в размере 7 миллионов фунтов стерлингов (9,56 миллиона долларов – ред.)", - указывает телеканал. По его данным, расследование инцидента проводила антитеррористическая полиция. Этим людям предъявлены обвинения в сговоре для проникновения на закрытую территорию с целью, наносящей вред безопасности или интересам Великобритании, а также в сговоре с целью нанесения ущерба уголовного характера. Активисты 20 июня проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. Они заявили, что поводом послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе. В связи с инцидентом контртеррористическая полиция задержала несколько человек.

https://ria.ru/20250618/britaniya-2023719697.html

https://ria.ru/20250509/derevo-2016051564.html

великобритания

оксфордшир

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, оксфордшир, кипр