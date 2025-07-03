Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/bpla-2026889378.html
В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ
В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025
В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ
Обломки украинских БПЛА продолжают находить в Липецком округе, где погибла женщина, Липецке и Ельце, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:59:00+03:00
2025-07-03T10:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
липецк
игорь артамонов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Обломки украинских БПЛА продолжают находить в Липецком округе, где погибла женщина, Липецке и Ельце, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Поступают сообщения об обнаруженных обломках БПЛА из Липецка, Ельца и Липецкого округа. Все они оперативно обрабатываются", — написал Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор напомнил, что нельзя трогать и даже приближаться к обломкам беспилотников. По его словам, "все сообщения граждан обрабатываются в приоритетном порядке", а специалисты оперативно выезжают на место для обезвреживания и изучения находок. Утром в четверг украинские БПЛА атаковали Липецкий округ. В результате падения обломков на частный жилой дом погибла женщина, ещё два человека получили ранения. В Ельце беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших, но взрывной волной повредило остекление в жилых квартирах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250703/vsu-2026862705.html
елец
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елец, липецк, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецк, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ

Обломки БПЛА продолжают находить в Липецком округе, где погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Обломки украинских БПЛА продолжают находить в Липецком округе, где погибла женщина, Липецке и Ельце, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Поступают сообщения об обнаруженных обломках БПЛА из Липецка, Ельца и Липецкого округа. Все они оперативно обрабатываются", — написал Артамонов в своём Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Губернатор напомнил, что нельзя трогать и даже приближаться к обломкам беспилотников. По его словам, "все сообщения граждан обрабатываются в приоритетном порядке", а специалисты оперативно выезжают на место для обезвреживания и изучения находок.
Утром в четверг украинские БПЛА атаковали Липецкий округ. В результате падения обломков на частный жилой дом погибла женщина, ещё два человека получили ранения. В Ельце беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших, но взрывной волной повредило остекление в жилых квартирах.
ПВО России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Глава Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ
08:05
 
Специальная военная операция на УкраинеЕлецЛипецкИгорь АртамоновПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала