https://ria.ru/20250703/bpla-2026889378.html

В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ

В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025

В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ

Обломки украинских БПЛА продолжают находить в Липецком округе, где погибла женщина, Липецке и Ельце, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:59:00+03:00

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2025-07-03T10:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

елец

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игорь артамонов

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Обломки украинских БПЛА продолжают находить в Липецком округе, где погибла женщина, Липецке и Ельце, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Поступают сообщения об обнаруженных обломках БПЛА из Липецка, Ельца и Липецкого округа. Все они оперативно обрабатываются", — написал Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор напомнил, что нельзя трогать и даже приближаться к обломкам беспилотников. По его словам, "все сообщения граждан обрабатываются в приоритетном порядке", а специалисты оперативно выезжают на место для обезвреживания и изучения находок. Утром в четверг украинские БПЛА атаковали Липецкий округ. В результате падения обломков на частный жилой дом погибла женщина, ещё два человека получили ранения. В Ельце беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших, но взрывной волной повредило остекление в жилых квартирах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250703/vsu-2026862705.html

елец

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елец, липецк, игорь артамонов, происшествия