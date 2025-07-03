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В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ
В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025
В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ
Обломки украинских БПЛА продолжают находить в Липецком округе, где погибла женщина, Липецке и Ельце, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:59:00+03:00
2025-07-03T10:59:00+03:00
2025-07-03T10:59:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Обломки украинских БПЛА продолжают находить в Липецком округе, где погибла женщина, Липецке и Ельце, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Поступают сообщения об обнаруженных обломках БПЛА из Липецка, Ельца и Липецкого округа. Все они оперативно обрабатываются", — написал Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор напомнил, что нельзя трогать и даже приближаться к обломкам беспилотников. По его словам, "все сообщения граждан обрабатываются в приоритетном порядке", а специалисты оперативно выезжают на место для обезвреживания и изучения находок. Утром в четверг украинские БПЛА атаковали Липецкий округ. В результате падения обломков на частный жилой дом погибла женщина, ещё два человека получили ранения. В Ельце беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших, но взрывной волной повредило остекление в жилых квартирах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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елец, липецк, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецк, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области продолжают находить обломки БПЛА после обстрела ВСУ
Обломки БПЛА продолжают находить в Липецком округе, где погибла женщина