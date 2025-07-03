https://ria.ru/20250703/bpla-2026860943.html

Над пятью регионами за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников

Над пятью регионами за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.07.2025

Над пятью регионами за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 69 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T07:36:00+03:00

2025-07-03T07:36:00+03:00

2025-07-03T09:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

липецкая область

белгородская область

игорь артамонов

вооруженные силы украины

безопасность

республика крым

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 69 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили: В четверг утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обломки сбитого дрона упали на частный дом в Липецком районе, погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения.Примерно через час беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Другой БПЛА упал на парковке у одного из предприятий, возгорание оперативно локализовали. По предварительным данным, пострадавших в обоих случаях нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

липецкая область

белгородская область

республика крым

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россия, липецкая область, белгородская область, игорь артамонов, вооруженные силы украины, безопасность, республика крым