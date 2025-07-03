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Над пятью регионами за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 03.07.2025 (обновлено: 09:10 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/bpla-2026860943.html
Над пятью регионами за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников
Над пятью регионами за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.07.2025
Над пятью регионами за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 69 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T07:36:00+03:00
2025-07-03T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
липецкая область
белгородская область
игорь артамонов
вооруженные силы украины
безопасность
республика крым
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 69 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили: В четверг утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обломки сбитого дрона упали на частный дом в Липецком районе, погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения.Примерно через час беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Другой БПЛА упал на парковке у одного из предприятий, возгорание оперативно локализовали. По предварительным данным, пострадавших в обоих случаях нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html
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россия
липецкая область
белгородская область
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россия, липецкая область, белгородская область, игорь артамонов, вооруженные силы украины, безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Липецкая область, Белгородская область, Игорь Артамонов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Республика Крым

Над пятью регионами за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 69 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.
Удар Геранями по цеху сборки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА
25 июня, 09:44
Российские военные сбили:
В четверг утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обломки сбитого дрона упали на частный дом в Липецком районе, погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения.
Примерно через час беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Другой БПЛА упал на парковке у одного из предприятий, возгорание оперативно локализовали. По предварительным данным, пострадавших в обоих случаях нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛипецкая областьБелгородская областьИгорь АртамоновВооруженные силы УкраиныБезопасностьРеспублика Крым
 
 
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