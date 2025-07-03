https://ria.ru/20250703/bpla-2026853513.html

При падении обломков БПЛА в Липецкой области погибла женщина

При падении обломков БПЛА в Липецкой области погибла женщина - РИА Новости, 03.07.2025

При падении обломков БПЛА в Липецкой области погибла женщина

Обломки БПЛА упали на частный жилой дом в Липецком районе Липецкой области, погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения, сообщил в... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T04:56:00+03:00

2025-07-03T04:56:00+03:00

2025-07-03T05:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

липецкая область

липецкий район

жилье

игорь артамонов

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на частный жилой дом в Липецком районе Липецкой области, погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов."Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком районе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал Артамонов.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации, угрозы жизни нет.Артамонов добавил, что сообщения о падении обломков БПЛА поступают из разных районов. Спасательные службы и экстренные ведомства работают в усиленном режиме. В регионе сохраняется красный уровень беспилотной угрозы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.

https://ria.ru/20250702/shebekino-2026702935.html

https://ria.ru/20250702/dron-2026833447.html

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происшествия, липецкая область, липецкий район, жилье, игорь артамонов