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При падении обломков БПЛА в Липецкой области погибла женщина
При падении обломков БПЛА в Липецкой области погибла женщина - РИА Новости, 03.07.2025
При падении обломков БПЛА в Липецкой области погибла женщина
Обломки БПЛА упали на частный жилой дом в Липецком районе Липецкой области, погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения, сообщил в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T04:56:00+03:00
2025-07-03T04:56:00+03:00
2025-07-03T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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жилье
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на частный жилой дом в Липецком районе Липецкой области, погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов."Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком районе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал Артамонов.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации, угрозы жизни нет.Артамонов добавил, что сообщения о падении обломков БПЛА поступают из разных районов. Спасательные службы и экстренные ведомства работают в усиленном режиме. В регионе сохраняется красный уровень беспилотной угрозы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
https://ria.ru/20250702/shebekino-2026702935.html
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происшествия, липецкая область, липецкий район, жилье, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Липецкий район, Жилье, Игорь Артамонов
При падении обломков БПЛА в Липецкой области погибла женщина
Артамонов: при падении обломков БПЛА в Липецкой области погибла женщина