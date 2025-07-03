https://ria.ru/20250703/bolnitsa-2026860238.html

Мужчина, напавший на медперсонал в иркутской больнице, хотел убить врача

Мужчина, напавший на медперсонал в иркутской больнице, хотел убить врача - РИА Новости, 03.07.2025

Мужчина, напавший на медперсонал в иркутской больнице, хотел убить врача

Мужчина, тяжело ранивший сотрудников больницы в Иркутске, признался при задержании, что хотел убить врача. Видеозапись с его признанием ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T07:27:00+03:00

2025-07-03T07:27:00+03:00

2025-07-03T10:11:00+03:00

происшествия

иркутск

иркутская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026877271_16:0:825:455_1920x0_80_0_0_d07e6d0a95edee8b59af649dd662dc4b.jpg

ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Мужчина, тяжело ранивший сотрудников больницы в Иркутске, признался при задержании, что хотел убить врача. Видеозапись с его признанием ГУМВД по Иркутской области разместило в своем Telegram-канале. Ранее в четверг СУСК РФ по Иркутской области сообщало, что в Ленинском округе Иркутска вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина в больнице №8 напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю учреждения, они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Нападавший задержан сотрудниками полиции. На месте происшествия работают следователи-криминалисты СК. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. На видео, снятом при задержании сотрудниками полиции, мужчина признается в том, что хотел убить врача. "Хотел убить врача. Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов", - говорит задержанный. В ответ на слова полицейского о том, что это не повод нападать на людей, мужчина отвечает, что ему виднее.

https://ria.ru/20250627/omsk-2025774267.html

https://ria.ru/20250625/moskva-2025291678.html

иркутск

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), оон