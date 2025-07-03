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Мужчина, напавший на медперсонал в иркутской больнице, хотел убить врача
Мужчина, напавший на медперсонал в иркутской больнице, хотел убить врача - РИА Новости, 03.07.2025
Мужчина, напавший на медперсонал в иркутской больнице, хотел убить врача
Мужчина, тяжело ранивший сотрудников больницы в Иркутске, признался при задержании, что хотел убить врача. Видеозапись с его признанием ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T07:27:00+03:00
2025-07-03T07:27:00+03:00
2025-07-03T10:11:00+03:00
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ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Мужчина, тяжело ранивший сотрудников больницы в Иркутске, признался при задержании, что хотел убить врача. Видеозапись с его признанием ГУМВД по Иркутской области разместило в своем Telegram-канале. Ранее в четверг СУСК РФ по Иркутской области сообщало, что в Ленинском округе Иркутска вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина в больнице №8 напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю учреждения, они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Нападавший задержан сотрудниками полиции. На месте происшествия работают следователи-криминалисты СК. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. На видео, снятом при задержании сотрудниками полиции, мужчина признается в том, что хотел убить врача. "Хотел убить врача. Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов", - говорит задержанный. В ответ на слова полицейского о том, что это не повод нападать на людей, мужчина отвечает, что ему виднее.
https://ria.ru/20250627/omsk-2025774267.html
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происшествия, иркутск, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), оон
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
Мужчина, напавший на медперсонал в иркутской больнице, хотел убить врача
Мужчина, напавший на медперсонал в иркутской больнице №8, хотел убить врача