https://ria.ru/20250703/boets--2026864457.html
Российский боец рассказал о выявлении целей на Запорожском направлении
Российский боец рассказал о выявлении целей на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.07.2025
Российский боец рассказал о выявлении целей на Запорожском направлении
Воздушная разведка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ, находясь на круглосуточном дежурстве, выявляет до десяти целей в районе города Орехов в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:44:00+03:00
2025-07-03T08:44:00+03:00
2025-07-03T08:44:00+03:00
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ТОКМАК (Запорожская область), 3 июл - РИА Новости. Воздушная разведка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ, находясь на круглосуточном дежурстве, выявляет до десяти целей в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал журналистам начальник расчета БПЛА 3-й штурмовой роты 3-го батальона 291-го полка 42-й дивизии с позывным "Берлин". "Разведка ведётся круглосуточно. Организовано взаимодействие между операторами и постами для непрерывного наблюдения и непрерывного объективного контроля. Выявляем в зависимости от действий и погоды до десяти целей в сутки: опорные пункты, передвижения пехоты, пункты управления БПЛА противника", - рассказал "Берлин" . Он пояснил, что круглосуточное дежурство обеспечивается слаженной работой расчетов БПЛА и отлаженным взаимодействием. "Взаимодействие со всей службой БПЛА полка позволяет производить смену рабочей позиции без потери результата для нашего направления. Другие посты заменяют в очереди и картинка не меняется", - добавил "Берлин".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Российский боец рассказал о выявлении целей на Запорожском направлении
Воздушная разведка ВС РФ выявляет до 10 целей в день на Запорожском направлении
ТОКМАК (Запорожская область), 3 июл - РИА Новости. Воздушная разведка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ, находясь на круглосуточном дежурстве, выявляет до десяти целей в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал журналистам начальник расчета БПЛА 3-й штурмовой роты 3-го батальона 291-го полка 42-й дивизии с позывным "Берлин".
"Разведка ведётся круглосуточно. Организовано взаимодействие между операторами и постами для непрерывного наблюдения и непрерывного объективного контроля. Выявляем в зависимости от действий и погоды до десяти целей в сутки: опорные пункты, передвижения пехоты, пункты управления БПЛА противника", - рассказал "Берлин" .
Он пояснил, что круглосуточное дежурство обеспечивается слаженной работой расчетов БПЛА и отлаженным взаимодействием.
"Взаимодействие со всей службой БПЛА полка позволяет производить смену рабочей позиции без потери результата для нашего направления. Другие посты заменяют в очереди и картинка не меняется", - добавил "Берлин".