https://ria.ru/20250703/boets--2026864457.html

Российский боец рассказал о выявлении целей на Запорожском направлении

Российский боец рассказал о выявлении целей на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.07.2025

Российский боец рассказал о выявлении целей на Запорожском направлении

Воздушная разведка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ, находясь на круглосуточном дежурстве, выявляет до десяти целей в районе города Орехов в... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T08:44:00+03:00

2025-07-03T08:44:00+03:00

2025-07-03T08:44:00+03:00

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ТОКМАК (Запорожская область), 3 июл - РИА Новости. Воздушная разведка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ, находясь на круглосуточном дежурстве, выявляет до десяти целей в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал журналистам начальник расчета БПЛА 3-й штурмовой роты 3-го батальона 291-го полка 42-й дивизии с позывным "Берлин". "Разведка ведётся круглосуточно. Организовано взаимодействие между операторами и постами для непрерывного наблюдения и непрерывного объективного контроля. Выявляем в зависимости от действий и погоды до десяти целей в сутки: опорные пункты, передвижения пехоты, пункты управления БПЛА противника", - рассказал "Берлин" . Он пояснил, что круглосуточное дежурство обеспечивается слаженной работой расчетов БПЛА и отлаженным взаимодействием. "Взаимодействие со всей службой БПЛА полка позволяет производить смену рабочей позиции без потери результата для нашего направления. Другие посты заменяют в очереди и картинка не меняется", - добавил "Берлин".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250703/vsu--2026864171.html

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безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф