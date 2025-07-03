https://ria.ru/20250703/bloger-2026846419.html
Мать ребенка блогера Лесли попросила лишить его родительских прав
Мать ребенка блогера Лесли попросила лишить его родительских прав - РИА Новости, 03.07.2025
Мать ребенка блогера Лесли попросила лишить его родительских прав
В производстве Коптевского суда Москвы зарегистрирован иск к блогеру Алексу Лесли (Александр Кириллов) о лишении его родительских прав, следует из картотеки... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T01:46:00+03:00
2025-07-03T01:46:00+03:00
2025-07-03T01:46:00+03:00
происшествия
москва
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тульская область
александр кириллов ("алекс лесли")
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В производстве Коптевского суда Москвы зарегистрирован иск к блогеру Алексу Лесли (Александр Кириллов) о лишении его родительских прав, следует из картотеки судебных дел, с которой ознакомилось РИА Новости. Мать ребенка обратилась в Коптевский суд Москвы с иском о лишении родительских прав блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов), ее заявление было зарегистрировано еще в марте, однако движения по иску с тех пор не было, следует из карточки дела. Ранее женщина обращалась в суд с иском о признании его отцом ребёнка, а также о взыскании алиментов. Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По версии следствия, он побуждал своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера, все это снималось на видео. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Кириллов, по предварительным данным, находится за границей. В минувшую пятницу в Тульской области был задержан один из последователей блогера Алексей Башин. По месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого был найден сертификат о прохождении курса Лесли, затем его доставили в Москву. Дело возбуждено по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). Тверской суд Москвы арестовал Башина на два месяца. На второго последователя Лесли Данилу Прыгункова был составлен протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Савеловский суд Москвы отправил его во вторник в изолятор на 11 суток.
https://ria.ru/20250628/lesli--2026022571.html
https://ria.ru/20250628/arest-2025970759.html
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происшествия, москва, россия, тульская область, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Тульская область, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
Мать ребенка блогера Лесли попросила лишить его родительских прав
Мать ребенка блогера Лесли попросила суд лишить его родительских прав
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В производстве Коптевского суда Москвы зарегистрирован иск к блогеру Алексу Лесли (Александр Кириллов) о лишении его родительских прав, следует из картотеки судебных дел, с которой ознакомилось РИА Новости.
Мать ребенка обратилась в Коптевский суд Москвы
с иском о лишении родительских прав блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов
), ее заявление было зарегистрировано еще в марте, однако движения по иску с тех пор не было, следует из карточки дела.
Ранее женщина обращалась в суд с иском о признании его отцом ребёнка, а также о взыскании алиментов.
Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
В пресс-службе СК РФ
ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ).
По версии следствия, он побуждал своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера, все это снималось на видео.
Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.
В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Кириллов, по предварительным данным, находится за границей.
В минувшую пятницу в Тульской области
был задержан один из последователей блогера Алексей Башин. По месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого был найден сертификат о прохождении курса Лесли, затем его доставили в Москву. Дело возбуждено по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). Тверской суд Москвы арестовал Башина на два месяца.
На второго последователя Лесли Данилу Прыгункова был составлен протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Савеловский суд Москвы отправил его во вторник в изолятор на 11 суток.