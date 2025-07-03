https://ria.ru/20250703/bloger-2026846419.html

Мать ребенка блогера Лесли попросила лишить его родительских прав

Мать ребенка блогера Лесли попросила лишить его родительских прав - РИА Новости, 03.07.2025

Мать ребенка блогера Лесли попросила лишить его родительских прав

В производстве Коптевского суда Москвы зарегистрирован иск к блогеру Алексу Лесли (Александр Кириллов) о лишении его родительских прав, следует из картотеки... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T01:46:00+03:00

2025-07-03T01:46:00+03:00

2025-07-03T01:46:00+03:00

происшествия

москва

россия

тульская область

александр кириллов ("алекс лесли")

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В производстве Коптевского суда Москвы зарегистрирован иск к блогеру Алексу Лесли (Александр Кириллов) о лишении его родительских прав, следует из картотеки судебных дел, с которой ознакомилось РИА Новости. Мать ребенка обратилась в Коптевский суд Москвы с иском о лишении родительских прав блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов), ее заявление было зарегистрировано еще в марте, однако движения по иску с тех пор не было, следует из карточки дела. Ранее женщина обращалась в суд с иском о признании его отцом ребёнка, а также о взыскании алиментов. Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По версии следствия, он побуждал своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера, все это снималось на видео. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Кириллов, по предварительным данным, находится за границей. В минувшую пятницу в Тульской области был задержан один из последователей блогера Алексей Башин. По месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого был найден сертификат о прохождении курса Лесли, затем его доставили в Москву. Дело возбуждено по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). Тверской суд Москвы арестовал Башина на два месяца. На второго последователя Лесли Данилу Прыгункова был составлен протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Савеловский суд Москвы отправил его во вторник в изолятор на 11 суток.

https://ria.ru/20250628/lesli--2026022571.html

https://ria.ru/20250628/arest-2025970759.html

https://ria.ru/20250627/pikaper-2025956875.html

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происшествия, москва, россия, тульская область, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)