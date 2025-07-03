https://ria.ru/20250703/biznes-2026960829.html
Путин пообещал поддерживать направление семейного бизнеса
Путин пообещал поддерживать направление семейного бизнеса - РИА Новости, 03.07.2025
Путин пообещал поддерживать направление семейного бизнеса
Российские власти будут всячески поддерживать развитие направления семейного бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:52:00+03:00
2025-07-03T15:52:00+03:00
2025-07-03T15:52:00+03:00
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
экономика
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские власти будут всячески поддерживать развитие направления семейного бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. "Рассказывали ребята и о семейном бизнесе, семейных начинаниях. Мы всячески будем это, конечно, поддерживать", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи нового времени".
https://ria.ru/20250703/putin-2026957003.html
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), экономика
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Экономика
Путин пообещал поддерживать направление семейного бизнеса
Путин: РФ будет всячески поддерживать развитие направления семейного бизнеса