https://ria.ru/20250703/biznes-2026960829.html

Путин пообещал поддерживать направление семейного бизнеса

Путин пообещал поддерживать направление семейного бизнеса - РИА Новости, 03.07.2025

Путин пообещал поддерживать направление семейного бизнеса

Российские власти будут всячески поддерживать развитие направления семейного бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:52:00+03:00

2025-07-03T15:52:00+03:00

2025-07-03T15:52:00+03:00

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

экономика

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские власти будут всячески поддерживать развитие направления семейного бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. "Рассказывали ребята и о семейном бизнесе, семейных начинаниях. Мы всячески будем это, конечно, поддерживать", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи нового времени".

https://ria.ru/20250703/putin-2026957003.html

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2025

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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), экономика