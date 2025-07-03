https://ria.ru/20250703/bespilotniki-2026859975.html
ПВО ночью уничтожила 69 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 69 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.07.2025
ПВО ночью уничтожила 69 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 69 украинских беспилотниов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T07:11:00+03:00
2025-07-03T07:11:00+03:00
2025-07-03T07:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
курская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 69 украинских беспилотниов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, 27 из них были уничтожены над Белгородской областью, 22 - над Воронежской, 10 над - Липецкой. Кроме того, восемь беспилотников сбиты над Курской областью и два - над Крымом.
https://ria.ru/20250703/bespilotniki-2026856519.html
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безопасность, россия, белгородская область, курская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Курская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 69 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 69 БПЛА ВСУ