https://ria.ru/20250703/bespilotniki-2026859975.html

ПВО ночью уничтожила 69 украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила 69 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.07.2025

ПВО ночью уничтожила 69 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 69 украинских беспилотниов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T07:11:00+03:00

2025-07-03T07:11:00+03:00

2025-07-03T07:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

курская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 69 украинских беспилотниов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, 27 из них были уничтожены над Белгородской областью, 22 - над Воронежской, 10 над - Липецкой. Кроме того, восемь беспилотников сбиты над Курской областью и два - над Крымом.

https://ria.ru/20250703/bespilotniki-2026856519.html

россия

белгородская область

курская область

республика крым

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безопасность, россия, белгородская область, курская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)