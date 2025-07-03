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БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце - РИА Новости, 03.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:58 03.07.2025 (обновлено: 06:28 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/bespilotniki-2026856519.html
БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце
БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце - РИА Новости, 03.07.2025
БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце
БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в липецком Ельце, взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания, по предварительным... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:58:00+03:00
2025-07-03T06:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
елец
игорь артамонов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в липецком Ельце, взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов."Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он .Взрывной волной повредило остекление в заселенной части дома. Жителей эвакуировали, на месте работают все экстренные службы.После падения БПЛА также начался пожар на парковке одного из предприятий в Ельце, его локализовали, добавил губернатор. Сотрудников соседних цехов эвакуировали, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.Ранее Артамонов сообщил, что обломки БПЛА упали на частный жилой дом в Липецком районе, погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
https://ria.ru/20250703/gusev-2026849769.html
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происшествия, жилье, елец, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Елец, Игорь Артамонов
БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце

Артамонов: БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце

© Игорь АртамоновБеспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце
Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Игорь Артамонов
Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в липецком Ельце, взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.
«
"Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он .
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ПВО сбила в Воронежской области более пяти БПЛА
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Взрывной волной повредило остекление в заселенной части дома. Жителей эвакуировали, на месте работают все экстренные службы.
После падения БПЛА также начался пожар на парковке одного из предприятий в Ельце, его локализовали, добавил губернатор. Сотрудников соседних цехов эвакуировали, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Ранее Артамонов сообщил, что обломки БПЛА упали на частный жилой дом в Липецком районе, погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеЕлецИгорь Артамонов
 
 
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