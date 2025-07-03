https://ria.ru/20250703/bespilotniki-2026856519.html

БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце

БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце - РИА Новости, 03.07.2025

БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце

БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в липецком Ельце, взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания, по предварительным... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T05:58:00+03:00

2025-07-03T05:58:00+03:00

2025-07-03T06:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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игорь артамонов

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в липецком Ельце, взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов."Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он .Взрывной волной повредило остекление в заселенной части дома. Жителей эвакуировали, на месте работают все экстренные службы.После падения БПЛА также начался пожар на парковке одного из предприятий в Ельце, его локализовали, добавил губернатор. Сотрудников соседних цехов эвакуировали, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.Ранее Артамонов сообщил, что обломки БПЛА упали на частный жилой дом в Липецком районе, погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.

https://ria.ru/20250703/gusev-2026849769.html

https://ria.ru/20250702/vsu-2026840596.html

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происшествия, жилье, елец, игорь артамонов