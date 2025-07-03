https://ria.ru/20250703/bespilotniki-2026856519.html
БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце
БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце - РИА Новости, 03.07.2025
БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце
БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в липецком Ельце, взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания, по предварительным... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:58:00+03:00
2025-07-03T05:58:00+03:00
2025-07-03T06:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
елец
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026856652_0:22:872:513_1920x0_80_0_0_802f5a4dbcff4f963a07dfba7cafcaac.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в липецком Ельце, взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов."Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он .Взрывной волной повредило остекление в заселенной части дома. Жителей эвакуировали, на месте работают все экстренные службы.После падения БПЛА также начался пожар на парковке одного из предприятий в Ельце, его локализовали, добавил губернатор. Сотрудников соседних цехов эвакуировали, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.Ранее Артамонов сообщил, что обломки БПЛА упали на частный жилой дом в Липецком районе, погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
https://ria.ru/20250703/gusev-2026849769.html
https://ria.ru/20250702/vsu-2026840596.html
елец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026856652_0:0:872:654_1920x0_80_0_0_dd7cd1fb09210cc57b7545e5d97f5a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, елец, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Елец, Игорь Артамонов
БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце
Артамонов: БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце