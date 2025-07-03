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ПВО сбила беспилотник над Самарской областью

ПВО сбила беспилотник над Самарской областью - РИА Новости, 03.07.2025

ПВО сбила беспилотник над Самарской областью

Силами ПВО сбит беспилотник в Самарской области, на месте работают оперативные службы, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T09:03:00+03:00

2025-07-03T09:03:00+03:00

2025-07-03T09:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

самарская область

безопасность

вячеслав федорищев

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САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Силами ПВО сбит беспилотник в Самарской области, на месте работают оперативные службы, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале."Уважаемые жители Самарской области. Сегодня утром на территории региона силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении губернатора.Глава региона добавил, что сейчас в области действуют временные ограничения в работе мобильного интернета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

самарская область

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самарская область, безопасность, вячеслав федорищев