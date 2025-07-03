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ПВО сбила беспилотник над Самарской областью - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 03.07.2025 (обновлено: 09:09 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/bespilotnika--2026866104.html
ПВО сбила беспилотник над Самарской областью
ПВО сбила беспилотник над Самарской областью - РИА Новости, 03.07.2025
ПВО сбила беспилотник над Самарской областью
Силами ПВО сбит беспилотник в Самарской области, на месте работают оперативные службы, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:03:00+03:00
2025-07-03T09:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
безопасность
вячеслав федорищев
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САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Силами ПВО сбит беспилотник в Самарской области, на месте работают оперативные службы, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале."Уважаемые жители Самарской области. Сегодня утром на территории региона силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении губернатора.Глава региона добавил, что сейчас в области действуют временные ограничения в работе мобильного интернета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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самарская область, безопасность, вячеслав федорищев
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Безопасность, Вячеслав Федорищев
ПВО сбила беспилотник над Самарской областью

Средства ПВО сбили беспилотник над Самарской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Силами ПВО сбит беспилотник в Самарской области, на месте работают оперативные службы, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня утром на территории региона силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении губернатора.
Глава региона добавил, что сейчас в области действуют временные ограничения в работе мобильного интернета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСамарская областьБезопасностьВячеслав Федорищев
 
 
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