https://ria.ru/20250703/bespilotnika--2026866104.html
ПВО сбила беспилотник над Самарской областью
ПВО сбила беспилотник над Самарской областью - РИА Новости, 03.07.2025
ПВО сбила беспилотник над Самарской областью
Силами ПВО сбит беспилотник в Самарской области, на месте работают оперативные службы, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:03:00+03:00
2025-07-03T09:03:00+03:00
2025-07-03T09:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
безопасность
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Силами ПВО сбит беспилотник в Самарской области, на месте работают оперативные службы, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале."Уважаемые жители Самарской области. Сегодня утром на территории региона силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении губернатора.Глава региона добавил, что сейчас в области действуют временные ограничения в работе мобильного интернета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, безопасность, вячеслав федорищев
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Безопасность, Вячеслав Федорищев
ПВО сбила беспилотник над Самарской областью
Средства ПВО сбили беспилотник над Самарской областью