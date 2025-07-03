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В Брянской области беспилотник повредил автомобиль "Мираторга" - РИА Новости, 03.07.2025
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17:30 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/bespilotnik-2027004184.html
В Брянской области беспилотник повредил автомобиль "Мираторга"
В Брянской области беспилотник повредил автомобиль "Мираторга" - РИА Новости, 03.07.2025
В Брянской области беспилотник повредил автомобиль "Мираторга"
Беспилотник в Брянской области повредил автомобиль компании "Мираторг", пострадавших среди сотрудников нет, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:30:00+03:00
2025-07-03T17:30:00+03:00
происшествия
брянская область
климовский район
мираторг
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Беспилотник в Брянской области повредил автомобиль компании "Мираторг", пострадавших среди сотрудников нет, говорится в сообщении компании. "БПЛА атаковал автомобиль "Мираторга". Это случилось сегодня вблизи свиноводческого комплекса в Климовском районе Брянской области. В результате атаки загорелось транспортное средство", - сообщили в компании. "К счастью, пострадавших среди сотрудников нет", - добавили там.
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брянская область
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происшествия, брянская область, климовский район, мираторг
Происшествия, Брянская область, Климовский район, Мираторг
В Брянской области беспилотник повредил автомобиль "Мираторга"

В Брянской области беспилотник повредил автомобиль компании "Мираторг"

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Беспилотник в Брянской области повредил автомобиль компании "Мираторг", пострадавших среди сотрудников нет, говорится в сообщении компании.
"БПЛА атаковал автомобиль "Мираторга". Это случилось сегодня вблизи свиноводческого комплекса в Климовском районе Брянской области. В результате атаки загорелось транспортное средство", - сообщили в компании.
"К счастью, пострадавших среди сотрудников нет", - добавили там.
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ПроисшествияБрянская областьКлимовский районМираторг
 
 
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