https://ria.ru/20250703/bespilotnik-2027004184.html

В Брянской области беспилотник повредил автомобиль "Мираторга"

В Брянской области беспилотник повредил автомобиль "Мираторга" - РИА Новости, 03.07.2025

В Брянской области беспилотник повредил автомобиль "Мираторга"

Беспилотник в Брянской области повредил автомобиль компании "Мираторг", пострадавших среди сотрудников нет, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:30:00+03:00

2025-07-03T17:30:00+03:00

2025-07-03T17:30:00+03:00

происшествия

брянская область

климовский район

мираторг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Беспилотник в Брянской области повредил автомобиль компании "Мираторг", пострадавших среди сотрудников нет, говорится в сообщении компании. "БПЛА атаковал автомобиль "Мираторга". Это случилось сегодня вблизи свиноводческого комплекса в Климовском районе Брянской области. В результате атаки загорелось транспортное средство", - сообщили в компании. "К счастью, пострадавших среди сотрудников нет", - добавили там.

https://ria.ru/20250703/rostov-2026874825.html

брянская область

климовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, климовский район, мираторг