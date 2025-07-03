https://ria.ru/20250703/bespilotnik-2027004184.html
В Брянской области беспилотник повредил автомобиль "Мираторга"
В Брянской области беспилотник повредил автомобиль "Мираторга" - РИА Новости, 03.07.2025
В Брянской области беспилотник повредил автомобиль "Мираторга"
Беспилотник в Брянской области повредил автомобиль компании "Мираторг", пострадавших среди сотрудников нет, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:30:00+03:00
2025-07-03T17:30:00+03:00
2025-07-03T17:30:00+03:00
происшествия
брянская область
климовский район
мираторг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Беспилотник в Брянской области повредил автомобиль компании "Мираторг", пострадавших среди сотрудников нет, говорится в сообщении компании. "БПЛА атаковал автомобиль "Мираторга". Это случилось сегодня вблизи свиноводческого комплекса в Климовском районе Брянской области. В результате атаки загорелось транспортное средство", - сообщили в компании. "К счастью, пострадавших среди сотрудников нет", - добавили там.
https://ria.ru/20250703/rostov-2026874825.html
брянская область
климовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, климовский район, мираторг
Происшествия, Брянская область, Климовский район, Мираторг
В Брянской области беспилотник повредил автомобиль "Мираторга"
В Брянской области беспилотник повредил автомобиль компании "Мираторг"