https://ria.ru/20250703/bespilotnik-2026925287.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 03.07.2025

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 12.05 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:24:00+03:00

2025-07-03T13:24:00+03:00

2025-07-03T13:24:00+03:00

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12.05 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего июля 2025 года около 12.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250703/ataki-2026913722.html

белгородская область

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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)