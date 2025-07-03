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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 03.07.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 12.05 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:24:00+03:00
2025-07-03T13:24:00+03:00
2025-07-03T13:24:00+03:00
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12.05 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего июля 2025 года около 12.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250703/ataki-2026913722.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью