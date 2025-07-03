https://ria.ru/20250703/belgorod-2026964742.html

Клепиков: льготы для бойцов СВО планируют расширить в Белогорье

Клепиков: льготы для бойцов СВО планируют расширить в Белогорье - РИА Новости, 03.07.2025

Клепиков: льготы для бойцов СВО планируют расширить в Белогорье

Льготы для участников специальной военной операции и их семей в Белгородской области планируют расширить: так, в регионе могут предусмотреть возможность... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:01:00+03:00

2025-07-03T16:01:00+03:00

2025-07-03T16:01:00+03:00

белгородская область

жкх

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026963836_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_dbeb540304d9cd439d7a36d977ae240f.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Льготы для участников специальной военной операции и их семей в Белгородской области планируют расширить: так, в регионе могут предусмотреть возможность признания задолженности погибших участников спецоперации по транспортному налогу безнадежной к взысканию, сообщил председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков. Об инициативе стало известно на совместном заседании комитетов по бюджету и финансам, по социальной политике, по экономике, промышленности и предпринимательству, по молодежной политике, спорту и развитию гражданского общества. Клепиков подчеркнул, что в случае принятия закона такая задолженность будет списана на основании решения налоговых органов. Также на заседании рассмотрели законопроект об исполнении областного бюджета за прошлый год. Согласно нему исполнение по доходам за 2024 год составило более 165,5 миллиарда рублей, а по расходам — 175,8 миллиарда рублей. Также депутаты обсудили вопрос внесения изменений в областной бюджет на ближайшие три года. Помимо этого, на заседании зашла речь об изменении закона "О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма". Одной из тем заседания стал проект изменений другого закона области, предполагающий совершенствование процедуры доформирования Общественной палаты Белгородской области в случае досрочного прекращения полномочий кого-то из ее представителей. "Кроме этого, проекты законов о внесении изменений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также об исполнении бюджета Фонда, как и всегда, вызвали бурное обсуждение среди депутатов — годовые бюджетные ассигнования по доходам выполнены на 101,7%, фактические расходы Фонда составили 99,5%", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. В ходе заседания депутаты рассмотрели новый закон области: он связан с регулированием отношений в сфере креативных индустрий в регионе. "Речь идет о деятельности, связанной с созданием, продвижением, распространением и реализацией креативного продукта, обладающего уникальностью и экономической ценностью. Законопроектом определяются полномочия Правительства Белгородской области и профильного органа в данной сфере", – подчеркнул Клепиков. Заседание областной Думы пройдет 10 июля.

https://ria.ru/20250702/belgorod-2026764954.html

https://ria.ru/20250611/belgorod-2022183838.html

https://ria.ru/20250627/belgorod-2025753046.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума