Защита последователя Лесли обжаловала арест по делу о домогательствах
Защита последователя Лесли Башина обжаловала арест по делу о домогательствах
© Фото : Столичный СКАлексей Башин, последователь блогера Алекса Лесли в Тверском суде Москвы
© Фото : Столичный СК
Алексей Башин, последователь блогера Алекса Лесли в Тверском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Последователь блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) Алексей Башин обжаловал арест по делу о домогательствах к девушкам, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
Двадцать восьмого июня суд сообщил агентству об аресте Башина на два месяца по уголовному делу о домогательствах к девушкам.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Согласно карточке дела, Башину вменяется статья 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.
Последователь Лесли Башин был задержан в Тульской области, по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого были изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса Лесли. После этого он был доставлен в Москву, где его допросили следователи столичного СК.
На второго последователя Лесли Данилу Прыгункова был составлен протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Савеловский суд Москвы отправил его во вторник в изолятор на 11 суток.
Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.