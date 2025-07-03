https://ria.ru/20250703/bali-2026851646.html
У берегов Бали затонул пассажирский паром
У берегов Бали затонул пассажирский паром - РИА Новости, 03.07.2025
У берегов Бали затонул пассажирский паром
Паром затонул у индонезийского острова Бали, минимум 61 человек пропал без вести, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных спасателей. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T03:39:00+03:00
2025-07-03T03:39:00+03:00
2025-07-03T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Паром затонул у индонезийского острова Бали, минимум 61 человек пропал без вести, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных спасателей."По меньшей мере 61 человек пропал без вести после того, как паром затонул у популярного индонезийского острова Бали поздно вечером в среду", — говорится в сообщении.Паром затонул около 23.20 по местному времени (18.20 мск среды). Всего на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа, четырех человек удалось спасти.
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в мире, бали
У берегов Бали затонул пассажирский паром
AFP: у берегов Бали затонул пассажирский паром, 61 человек пропал без вести