https://ria.ru/20250703/azerbajdzhan-2027015209.html

В Азербайджане прошли тренинги НАТО по военному образованию

В Азербайджане прошли тренинги НАТО по военному образованию - РИА Новости, 03.07.2025

В Азербайджане прошли тренинги НАТО по военному образованию

В Национальном университете обороны Азербайджана прошли тренинги в рамках "Программы расширения военного образования" НАТО, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:07:00+03:00

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БАКУ, 3 июл - РИА Новости. В Национальном университете обороны Азербайджана прошли тренинги в рамках "Программы расширения военного образования" НАТО, сообщает в четверг пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства. "В рамках "Программы расширения военного образования" (DEEP) НАТО в Национальном университете обороны министерства обороны были организованы тренинги. В ходе встречи с делегацией альянса состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области военного образования. Было отмечено, что встречи, организованные в рамках сотрудничества с НАТО, эффективны для обеих сторон", - говорится в сообщении. По данным ведомства, затем с участием азербайджанских специалистов по военному образованию были проведены тренинги на тему "Разработка и реализация механизма контроля за качеством в образовании".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан, нато