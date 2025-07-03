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В Азербайджане прошли тренинги НАТО по военному образованию - РИА Новости, 03.07.2025
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18:07 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/azerbajdzhan-2027015209.html
В Азербайджане прошли тренинги НАТО по военному образованию
В Азербайджане прошли тренинги НАТО по военному образованию - РИА Новости, 03.07.2025
В Азербайджане прошли тренинги НАТО по военному образованию
В Национальном университете обороны Азербайджана прошли тренинги в рамках "Программы расширения военного образования" НАТО, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:07:00+03:00
2025-07-03T18:07:00+03:00
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БАКУ, 3 июл - РИА Новости. В Национальном университете обороны Азербайджана прошли тренинги в рамках "Программы расширения военного образования" НАТО, сообщает в четверг пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства. "В рамках "Программы расширения военного образования" (DEEP) НАТО в Национальном университете обороны министерства обороны были организованы тренинги. В ходе встречи с делегацией альянса состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области военного образования. Было отмечено, что встречи, организованные в рамках сотрудничества с НАТО, эффективны для обеих сторон", - говорится в сообщении. По данным ведомства, затем с участием азербайджанских специалистов по военному образованию были проведены тренинги на тему "Разработка и реализация механизма контроля за качеством в образовании".
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в мире, азербайджан, нато
В мире, Азербайджан, НАТО
В Азербайджане прошли тренинги НАТО по военному образованию

В Баку прошли тренинги в рамках "Программы расширения военного образования" НАТО

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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БАКУ, 3 июл - РИА Новости. В Национальном университете обороны Азербайджана прошли тренинги в рамках "Программы расширения военного образования" НАТО, сообщает в четверг пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«
"В рамках "Программы расширения военного образования" (DEEP) НАТО в Национальном университете обороны министерства обороны были организованы тренинги. В ходе встречи с делегацией альянса состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области военного образования. Было отмечено, что встречи, организованные в рамках сотрудничества с НАТО, эффективны для обеих сторон", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, затем с участием азербайджанских специалистов по военному образованию были проведены тренинги на тему "Разработка и реализация механизма контроля за качеством в образовании".
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