В Азербайджане прошли тренинги НАТО по военному образованию
В Баку прошли тренинги в рамках "Программы расширения военного образования" НАТО
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 3 июл - РИА Новости. В Национальном университете обороны Азербайджана прошли тренинги в рамках "Программы расширения военного образования" НАТО, сообщает в четверг пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«
"В рамках "Программы расширения военного образования" (DEEP) НАТО в Национальном университете обороны министерства обороны были организованы тренинги. В ходе встречи с делегацией альянса состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области военного образования. Было отмечено, что встречи, организованные в рамках сотрудничества с НАТО, эффективны для обеих сторон", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, затем с участием азербайджанских специалистов по военному образованию были проведены тренинги на тему "Разработка и реализация механизма контроля за качеством в образовании".
На границе Азербайджана и Армении создали инфраструктуру НАТО, заявил Алиев
18 декабря 2024, 10:26