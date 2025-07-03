https://ria.ru/20250703/avtomobili-2027050866.html

Утильсбор могут повысить на машины, занимающие до 80% параллельного импорта

Утильсбор могут повысить на машины, занимающие до 80% параллельного импорта - РИА Новости, 03.07.2025

Утильсбор могут повысить на машины, занимающие до 80% параллельного импорта

Автомобили с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил, на которые обсуждается возможность увеличить утилизационный сбор для физлиц, занимают 70-80%... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T20:50:00+03:00

2025-07-03T20:50:00+03:00

2025-07-03T20:50:00+03:00

экономика

авто

россия

николай иванов

антон алиханов

рольф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Автомобили с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил, на которые обсуждается возможность увеличить утилизационный сбор для физлиц, занимают 70-80% параллельного импорта, ввозимого в Россию, сообщил РИА Новости директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. В среду глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что обсуждается повышение ставки утилизационного сбора на автомобили с двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, которые ввозятся в Россию физлицами для личных нужд. "Если говорить про автомобили, у которых более 160 лошадиных сил, то это 70-80% параллельного и альтернативного импорта, который сейчас ввозится в Россию", - сказал Иванов. По его словам, это, как правило, дорогие автомобили, средняя цена которых составляет примерно от 6 миллионов рублей. В перечень войдут такие модели, как BMW X1, Toyota RAV4, Mercedes-Benz GLC. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. На сегодняшний день при ввозе физлицами автомобилей с двигателем до трех литров он уплачивается по льготной ставке. Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор сейчас составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. Алиханов отмечал, что мера позволит получить дополнительные источники доходов для финансирования программ поддержки спроса на автомобили. Министерство оценивает дополнительный доход в размере от 40 до 60 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250502/utilsbor-2014630206.html

https://ria.ru/20250702/minpromtorg-2026773312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, николай иванов, антон алиханов, рольф , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), bmw ag, bmw 1, toyota corolla, mercedes