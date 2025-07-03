Рейтинг@Mail.ru
Утильсбор могут повысить на машины, занимающие до 80% параллельного импорта - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/avtomobili-2027050866.html
Утильсбор могут повысить на машины, занимающие до 80% параллельного импорта
Утильсбор могут повысить на машины, занимающие до 80% параллельного импорта - РИА Новости, 03.07.2025
Утильсбор могут повысить на машины, занимающие до 80% параллельного импорта
Автомобили с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил, на которые обсуждается возможность увеличить утилизационный сбор для физлиц, занимают 70-80%... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:50:00+03:00
2025-07-03T20:50:00+03:00
экономика
авто
россия
николай иванов
антон алиханов
рольф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
bmw ag
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155596/92/1555969225_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8be7184708de1587655d1ff2f320f418.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Автомобили с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил, на которые обсуждается возможность увеличить утилизационный сбор для физлиц, занимают 70-80% параллельного импорта, ввозимого в Россию, сообщил РИА Новости директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. В среду глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что обсуждается повышение ставки утилизационного сбора на автомобили с двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, которые ввозятся в Россию физлицами для личных нужд. "Если говорить про автомобили, у которых более 160 лошадиных сил, то это 70-80% параллельного и альтернативного импорта, который сейчас ввозится в Россию", - сказал Иванов. По его словам, это, как правило, дорогие автомобили, средняя цена которых составляет примерно от 6 миллионов рублей. В перечень войдут такие модели, как BMW X1, Toyota RAV4, Mercedes-Benz GLC. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. На сегодняшний день при ввозе физлицами автомобилей с двигателем до трех литров он уплачивается по льготной ставке. Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор сейчас составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. Алиханов отмечал, что мера позволит получить дополнительные источники доходов для финансирования программ поддержки спроса на автомобили. Министерство оценивает дополнительный доход в размере от 40 до 60 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250502/utilsbor-2014630206.html
https://ria.ru/20250702/minpromtorg-2026773312.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155596/92/1555969225_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_50087e027973054352396c4c92a582ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, россия, николай иванов, антон алиханов, рольф , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), bmw ag, bmw 1, toyota corolla, mercedes
Экономика, Авто, Россия, Николай Иванов, Антон Алиханов, Рольф , Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), BMW AG, BMW 1, Toyota Corolla, Mercedes
Утильсбор могут повысить на машины, занимающие до 80% параллельного импорта

Авто, на которые хотят повысить утильсбор, занимают до 80% параллельного импорта

© РольфАвтосалон компании "Рольф"
Автосалон компании Рольф - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Рольф
Автосалон компании "Рольф". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Автомобили с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил, на которые обсуждается возможность увеличить утилизационный сбор для физлиц, занимают 70-80% параллельного импорта, ввозимого в Россию, сообщил РИА Новости директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
В среду глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что обсуждается повышение ставки утилизационного сбора на автомобили с двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, которые ввозятся в Россию физлицами для личных нужд.
Посетительница в автосалоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Россиян предупредили о подорожании авто из-за нового расчета утильсбора
2 мая, 02:39
«
"Если говорить про автомобили, у которых более 160 лошадиных сил, то это 70-80% параллельного и альтернативного импорта, который сейчас ввозится в Россию", - сказал Иванов.
По его словам, это, как правило, дорогие автомобили, средняя цена которых составляет примерно от 6 миллионов рублей. В перечень войдут такие модели, как BMW X1, Toyota RAV4, Mercedes-Benz GLC.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. На сегодняшний день при ввозе физлицами автомобилей с двигателем до трех литров он уплачивается по льготной ставке.
Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор сейчас составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей.
Алиханов отмечал, что мера позволит получить дополнительные источники доходов для финансирования программ поддержки спроса на автомобили. Министерство оценивает дополнительный доход в размере от 40 до 60 миллиардов рублей.
Министерство промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Минпромторг рассматривает повышение утильсбора для автомобилей
2 июля, 16:35
 
ЭкономикаАвтоРоссияНиколай ИвановАнтон АлихановРольфМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)BMW AGBMW 1Toyota CorollaMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала