https://ria.ru/20250703/avstraliya-2026859405.html

Австралия закупит американские ракеты средней дальности

Австралия закупит американские ракеты средней дальности - РИА Новости, 03.07.2025

Австралия закупит американские ракеты средней дальности

Власти Австралии объявили о намерении направить до 3,4 миллиарда австралийских долларов (около 2,12 миллиарда долларов США) на закупку современных управляемых... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T06:59:00+03:00

2025-07-03T06:59:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 3 июл - РИА Новости. Власти Австралии объявили о намерении направить до 3,4 миллиарда австралийских долларов (около 2,12 миллиарда долларов США) на закупку современных управляемых ракет средней дальности у Соединенных Штатов в рамках масштабной программы усиления противовоздушной и ударной мощи, говорится в сообщении, размещенном на сайте австралийского министерства обороны. В ведомстве уточнили, что речь идет о приобретении ракет класса "воздух-воздух" AIM‑120D‑3, предназначенных для многоцелевых истребителей F/A‑18F Super Hornet, EA‑18G Growler и F‑35A Lightning II, а также ракет AIM‑120C‑8, запускаемых с наземных комплексов NASAMS, которые поступят на вооружение 10-й бригады Сухопутных войск Австралии. "Эти инвестиции являются важным шагом на пути укрепления возможностей Австралийских сил обороны по сдерживанию потенциальной агрессии и защите воздушного пространства", - заявил министр оборонной промышленности страны Пэт Конрой. Закупка будет осуществляться по линии американской программы Foreign Military Sales (FMS). По словам Конроя, новые ракеты обеспечат "надежный ударный потенциал и расширят возможности армии действовать на дальних дистанциях". Министр также подчеркнул, что эта мера направлена на предотвращение возможных конфликтов путем усиления сдерживания и демонстрации военной готовности Австралии в условиях растущей нестабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20250612/avstralija-2022407114.html

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