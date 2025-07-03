Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ataki-2026913722.html
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 03.07.2025
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области
Украинские войска за минувшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 11 муниципалитетов Белгородской области более 150 раз, три человека... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:40:00+03:00
2025-07-03T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 11 муниципалитетов Белгородской области более 150 раз, три человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 75 боеприпасов и зафиксированы атаки 77 беспилотниками, из них сбит 51 дрон. Различные повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, семи частных домовладениях, предприятии и семи транспортных средствах. "В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутору Ново-Репяховка выпущено 72 боеприпаса в ходе 14 обстрелов и совершены атаки 11 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка и Новая Таволжанка выпущен один боеприпас и нанесены удары 20 беспилотников, 18 из которых подавлены. В городе Шебекино в результате обстрела ранен мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что над Белгородом и Ракитянским районом сбиты два беспилотника. В Белгородском районе по пяти населенным пунктам совершены атаки пятью беспилотниками, ранены два человека. В Борисовском районе село Грузское атаковано одним FPV-дроном. В Валуйском округе по четырем населенным пунктам нанесены удары 14 дронами. Над Алексеевским округом и Вейделевским районом системой ПВО сбиты 18 беспилотников. В Волоконовском районе по селу Борисовка с беспилотника сброшено взрывное устройство. В Грайворонском округе город Грайворон и три села подверглись обстрелу с применением двух боеприпасов и атакам пяти беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250703/vsu--2026864171.html
белгородская область
шебекино
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, шебекино, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Шебекино, Украина, Происшествия
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область более 150 раз за сутки, 3 человека пострадали

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 11 муниципалитетов Белгородской области более 150 раз, три человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 75 боеприпасов и зафиксированы атаки 77 беспилотниками, из них сбит 51 дрон. Различные повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, семи частных домовладениях, предприятии и семи транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутору Ново-Репяховка выпущено 72 боеприпаса в ходе 14 обстрелов и совершены атаки 11 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка и Новая Таволжанка выпущен один боеприпас и нанесены удары 20 беспилотников, 18 из которых подавлены. В городе Шебекино в результате обстрела ранен мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Белгородом и Ракитянским районом сбиты два беспилотника. В Белгородском районе по пяти населенным пунктам совершены атаки пятью беспилотниками, ранены два человека. В Борисовском районе село Грузское атаковано одним FPV-дроном. В Валуйском округе по четырем населенным пунктам нанесены удары 14 дронами. Над Алексеевским округом и Вейделевским районом системой ПВО сбиты 18 беспилотников. В Волоконовском районе по селу Борисовка с беспилотника сброшено взрывное устройство. В Грайворонском округе город Грайворон и три села подверглись обстрелу с применением двух боеприпасов и атакам пяти беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Воздушная разведка сделала невозможным скрытное передвижение противника в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Российский боец рассказал о положении ВСУ в районе запорожского Орехова
08:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьШебекиноУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала