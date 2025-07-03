https://ria.ru/20250703/ataki-2026913722.html

Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области

Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 03.07.2025

Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области

Украинские войска за минувшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 11 муниципалитетов Белгородской области более 150 раз, три человека... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:40:00+03:00

2025-07-03T12:40:00+03:00

2025-07-03T12:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

шебекино

украина

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 11 муниципалитетов Белгородской области более 150 раз, три человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 75 боеприпасов и зафиксированы атаки 77 беспилотниками, из них сбит 51 дрон. Различные повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, семи частных домовладениях, предприятии и семи транспортных средствах. "В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутору Ново-Репяховка выпущено 72 боеприпаса в ходе 14 обстрелов и совершены атаки 11 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка и Новая Таволжанка выпущен один боеприпас и нанесены удары 20 беспилотников, 18 из которых подавлены. В городе Шебекино в результате обстрела ранен мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что над Белгородом и Ракитянским районом сбиты два беспилотника. В Белгородском районе по пяти населенным пунктам совершены атаки пятью беспилотниками, ранены два человека. В Борисовском районе село Грузское атаковано одним FPV-дроном. В Валуйском округе по четырем населенным пунктам нанесены удары 14 дронами. Над Алексеевским округом и Вейделевским районом системой ПВО сбиты 18 беспилотников. В Волоконовском районе по селу Борисовка с беспилотника сброшено взрывное устройство. В Грайворонском округе город Грайворон и три села подверглись обстрелу с применением двух боеприпасов и атакам пяти беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250703/vsu--2026864171.html

белгородская область

шебекино

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вячеслав гладков, белгородская область, шебекино, украина, происшествия