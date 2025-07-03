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Бывший соратник Пашиняна вызвал перепалку в парламенте - РИА Новости, 03.07.2025
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15:11 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/armeniya-2026947908.html
Бывший соратник Пашиняна вызвал перепалку в парламенте
Бывший соратник Пашиняна вызвал перепалку в парламенте - РИА Новости, 03.07.2025
Бывший соратник Пашиняна вызвал перепалку в парламенте
Бывший соратник армянского премьера Никола Пашиняна, депутат парламента страны Овик Агазарян, покинувший в декабре 2024 года правящую фракцию "Гражданский... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:11:00+03:00
2025-07-03T15:11:00+03:00
в мире
армения
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никол пашинян
самвел карапетян
электросети армении
электрические сети армении
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 3 июля - РИА Новости. Бывший соратник армянского премьера Никола Пашиняна, депутат парламента страны Овик Агазарян, покинувший в декабре 2024 года правящую фракцию "Гражданский договор", заявил, что действия властей Армении могут углубить антироссийские настроения в стране, чем вызвал перепалку в законодательном органе. В ходе обсуждения принятых в четверг законопроектов, разработанных с целью национализации принадлежащего предпринимателю Самвелу Карапетяну ЗАО "Электрические сети Армении", Агазарян заявил, что это делается для "углубления антироссийских настроений". "На самом деле этими шагами происходит нечто совершенно иное. Делается попытка углубить антироссийские настроения, чтобы повернуться в сторону Запада, а Запад начинается с Турции... Я прошу, призываю российскую сторону не поддаваться на наши провокации", - заявил парламентарий. Депутаты правящей фракции отреагировали на эти слова неодобрительными возгласами. В одного из парламентариев Агазарян запустил пластиковой бутылкой, после чего в зале началась словесная перепалка. Депутат покинул зал заседаний, а его коллеги из "Гражданского договора" выступили с трибуны парламента с осуждением его слов. Законопроекты, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", были приняты армянским парламентом в четверг. За предложенные правящей партией "Гражданский договор" изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" проголосовали 65 депутатов, против - 27. Оппозиция, считающая процесс антиконституционным и нацеленным на захват компании "Электросети Армении", проголосовала против. В среду оппозиционные депутаты потребовали отозвать законопроекты, но их предложение было отклонено. В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами.
https://ria.ru/20250702/pashinyan-2026666864.html
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в мире, армения, турция, никол пашинян, самвел карапетян, электросети армении, электрические сети армении, преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Турция, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Электросети Армении, Электрические сети Армении, Преследование Карапетяна в Армении
Бывший соратник Пашиняна вызвал перепалку в парламенте

Депутат Агазарян: власти Армении пытаются углубить антироссийские настроения

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкНа заседании парламента Армении в Ереване
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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На заседании парламента Армении в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 3 июля - РИА Новости. Бывший соратник армянского премьера Никола Пашиняна, депутат парламента страны Овик Агазарян, покинувший в декабре 2024 года правящую фракцию "Гражданский договор", заявил, что действия властей Армении могут углубить антироссийские настроения в стране, чем вызвал перепалку в законодательном органе.
В ходе обсуждения принятых в четверг законопроектов, разработанных с целью национализации принадлежащего предпринимателю Самвелу Карапетяну ЗАО "Электрические сети Армении", Агазарян заявил, что это делается для "углубления антироссийских настроений".
"На самом деле этими шагами происходит нечто совершенно иное. Делается попытка углубить антироссийские настроения, чтобы повернуться в сторону Запада, а Запад начинается с Турции... Я прошу, призываю российскую сторону не поддаваться на наши провокации", - заявил парламентарий.
Депутаты правящей фракции отреагировали на эти слова неодобрительными возгласами. В одного из парламентариев Агазарян запустил пластиковой бутылкой, после чего в зале началась словесная перепалка. Депутат покинул зал заседаний, а его коллеги из "Гражданского договора" выступили с трибуны парламента с осуждением его слов.
Законопроекты, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", были приняты армянским парламентом в четверг. За предложенные правящей партией "Гражданский договор" изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" проголосовали 65 депутатов, против - 27. Оппозиция, считающая процесс антиконституционным и нацеленным на захват компании "Электросети Армении", проголосовала против. В среду оппозиционные депутаты потребовали отозвать законопроекты, но их предложение было отклонено. В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами.
ЛЭП в Армении - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" Карапетяна увольнением
Вчера, 10:05
 
В миреАрменияТурцияНикол ПашинянСамвел КарапетянЭлектросети АрменииЭлектрические сети АрменииПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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