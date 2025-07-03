После обыска в офисе компании Карапетяна арестовали двух человек
Против 4 человек возбудили дело после обыска в офисе компании Карапетяна
© Sputnik Արմենիա/TelegramСК Армении проводит следственные действия в офисе компании Карапетяна в Ереване
СК Армении проводит следственные действия в офисе компании Карапетяна в Ереване
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ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Дело против четырех человек заведено после обысков в ереванском офисе группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, два человека уже арестованы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.
События, о которых идет речь, происходят после того, как Карапетян выступил в защиту Армянской апостольской церкви, против которой выступил с нападками премьер Армении Никол Пашинян. В этом контексте арест Карапетяна и действия властей по отношению к его бизнес-активам расцениваются как политическое преследование.
"В отношении четырех лиц (сотрудников "Ташира" - ред.) возбуждено уголовное дело по статье "отмывание денег в особо крупных размерах". Два человека арестованы, в отношении еще двух в суд поданы ходатайства об аресте", - сказала Авдалян. Накануне она сообщила РИА Новости, что в головном офисе группы компаний "Ташир" проводятся следственные мероприятия.
Адвокаты "Ташира" пока не прокомментировали ситуацию.
Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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