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После обыска в офисе компании Карапетяна арестовали двух человек - РИА Новости, 03.07.2025
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14:28 03.07.2025 (обновлено: 14:59 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/armeniya-2026940268.html
После обыска в офисе компании Карапетяна арестовали двух человек
После обыска в офисе компании Карапетяна арестовали двух человек - РИА Новости, 03.07.2025
После обыска в офисе компании Карапетяна арестовали двух человек
Дело против четырех человек заведено после обысков в ереванском офисе группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, два человека уже арестованы, сообщила РИА... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:28:00+03:00
2025-07-03T14:59:00+03:00
происшествия
преследование карапетяна в армении
ташир
армянская апостольская церковь
никол пашинян
самвел карапетян
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Дело против четырех человек заведено после обысков в ереванском офисе группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, два человека уже арестованы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.События, о которых идет речь, происходят после того, как Карапетян выступил в защиту Армянской апостольской церкви, против которой выступил с нападками премьер Армении Никол Пашинян. В этом контексте арест Карапетяна и действия властей по отношению к его бизнес-активам расцениваются как политическое преследование."В отношении четырех лиц (сотрудников "Ташира" - ред.) возбуждено уголовное дело по статье "отмывание денег в особо крупных размерах". Два человека арестованы, в отношении еще двух в суд поданы ходатайства об аресте", - сказала Авдалян. Накануне она сообщила РИА Новости, что в головном офисе группы компаний "Ташир" проводятся следственные мероприятия.Адвокаты "Ташира" пока не прокомментировали ситуацию.Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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происшествия, преследование карапетяна в армении , ташир , армянская апостольская церковь, никол пашинян, самвел карапетян, армения, ереван
Происшествия, Преследование Карапетяна в Армении , Ташир , Армянская апостольская церковь, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армения, Ереван
После обыска в офисе компании Карапетяна арестовали двух человек

Против 4 человек возбудили дело после обыска в офисе компании Карапетяна

© Sputnik Արմենիա/TelegramСК Армении проводит следственные действия в офисе компании Карапетяна в Ереване
СК Армении проводит следственные действия в офисе компании Карапетяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Sputnik Արմենիա/Telegram
СК Армении проводит следственные действия в офисе компании Карапетяна в Ереване
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ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Дело против четырех человек заведено после обысков в ереванском офисе группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, два человека уже арестованы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.
События, о которых идет речь, происходят после того, как Карапетян выступил в защиту Армянской апостольской церкви, против которой выступил с нападками премьер Армении Никол Пашинян. В этом контексте арест Карапетяна и действия властей по отношению к его бизнес-активам расцениваются как политическое преследование.
"В отношении четырех лиц (сотрудников "Ташира" - ред.) возбуждено уголовное дело по статье "отмывание денег в особо крупных размерах". Два человека арестованы, в отношении еще двух в суд поданы ходатайства об аресте", - сказала Авдалян. Накануне она сообщила РИА Новости, что в головном офисе группы компаний "Ташир" проводятся следственные мероприятия.
Адвокаты "Ташира" пока не прокомментировали ситуацию.
Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ПроисшествияПреследование Карапетяна в АрменииТаширАрмянская апостольская церковьНикол ПашинянСамвел КарапетянАрменияЕреван
 
 
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